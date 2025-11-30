La Galería de la Fama del Noroeste inmortaliza a seis nuevos miembros

Alexis Gómez, Manuel Vargas Torres, José Ventura, Elvys Gonell, Júnior Balbuena y el propulsor Fernando Rodríguez alcanzaron la privilegiada condición de inmortales al ser exaltados el pasado sábado por la Galería de la Fama del Deporte Noroestano.

Los nuevos héroes del deporte regional fueron entronizados durante una emotiva ceremonia realizada en el auditorio Juan de Jesús Reyes, de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), recinto Mao.

Gomez, un ex grandes ligas y de la más reciente generación de jugadores íconos de las Águilas Cibaeñas, fue inmortalizado en la disciplina de béisbol. Fue uno de dos deportistas nativos de Loma de Cabrera, Dajabón, reconocidos por la Galería de la Fama del Noroeste (GAFADENOR).

También de Loma de Cabrera, pero en softbol, fue exaltado el otrora astro de la selección nacional Manuel Vargas Torres, un grande entre los softbolista que han vestido la enseña tricolor.

Elvys Gonell, gloria del béisbol amateur de toda la región, con su inmortalizacion puso en el mapa del deporte nacional a su natal Santiago Rodríguez.

José Ventura y Júnior Balbuena, oriundos de esta provincia maeña, fueron exaltados como premio a sus respectivas trayectorias en atletismo y fútbol, respectivamente.

Y a Fernando Rodríguez, otra personalidad orgullo de este pueblo,

la Galería de la Fama le retribuye los aportes realizados por un notable propulsor, en el mundo del deporte y desde los medios de comunicación.

La undécima gala de la Clase 2025, que se celebra cada dos años, fue presidida por el ingeniero Héctor -Tony- Herrera, titular de la Galería de la Fama del Deporte Noroestano y Alfonso Peñalo, en su condición de Presidente Honor del Ceremonial.

La solemne actividad fue dedicada al ex jugador, presidente, dirigente y gerente ganador en el béisbol Dominicano con las Águilas Cibaeñas, Winston Llenas.

Asimismo, la Galería de la Fama rindió un homenaje póstumo a su inmortal y miembro del Comité Permanente, Osvaldo Virgil. El galardón fue recibido por Nelson Cruz padre, progenitor del ex pelotero de grandes ligas Nelson Cruz Jr.

El evento dio inicio con la instalación de los miembros del Comité Permanente de Galería de la Fama y del Presidente de Honor, interpretación de los himnos nacional y de Gafadenor, así como la bendición del ceremonial.

Luego se produjeron las palabras del presidente de Gafadenor, Tony Herrera, quien destacó la calidad de los deportistas elegidos para la inmortalidad de la Clase 2025.

"Hoy es un día de profundo orgullo para nuestra región Noroestana, pues con enorme satisfacción celebramos esta undécima ceremonia de exaltación a los deportistas meritorios de nuestra región, un acontecimiento que no solo honra trayectorias individuales, sino que también reafirma el compromiso colectivo con los valores que engrandecen el deporte dominicano", dijo Héctor -Tony- Herrera.

En ese sentido, el presidente de Gafadenor expresó: "Que esta ceremonia sea un recordatorio de que el deporte es unión, es identidad y es esperanza. Sigamos trabajando juntos para fortalecerlo, para multiplicar oportunidades y para que el legado de ustedes, nuestros deportistas, siga iluminando el porvenir del Noroeste y de la República Dominicana".

Entre las personalidades presentes estuvieron el ex ministro de deportes (2004-2012) Felipe -Jay- Payano; doctor Dionisio Guzmán, presidente del Comité Permanente del Pabellon de la Fama del Deporte Dominicano y Candido Almánzar, rector de UTESA recinto Mao.

Los actuantes del ceremonial fueron los deportistas Manuel Collado, Federico Franco, portadores de la bandera nacional y de la Galería de la Fama; Juan Reinoso y Víctor Santos, quienes desfilaron portando el machete y el laurel, respectivamente.

Inés Núñez desfiló con el mallete y la espiga de arroz fue portada por José