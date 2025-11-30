El Atlético Pantoja supera 2 goles por 0 a los Delfines del Este; Salcedo y Moca FC empatan

El club Atlético Pantoja derrotó dos goles por cero a Delfines del Este en el estadio Parque del Este para conseguir así su séptima victoria en hilo.

Los goles de los guerreros llegaron en el segundo tiempo . Los mismos fueron convertidos por Fabricio Moreno al setenta y cinco y el veterano Luis Espinal al ochenta y tres.

Pantoja llegó a treinta y siete puntos y se mantienen en el liderato de la fase regular luego de quince fechas.

Por parte de Delfines siguen en el quinto puesto con diecisiete unidades .

Salcedo y Moca FC igualan

En el otro partido del domingo Salcedo y Moca empataron a dos goles en el Domingo Polonia de la provincia Hermanas Mirabal.

Los mocanos desaprovecharon una ventaja de dos tantos en los últimos minutos del encuentro

Por Moca marcaron Jhonny Parima y Gustavo Ascona.

La remontada local se produjo en el tiempo agregado. Los tantos de Salcedo fueron de Alejandro Carrera y Cherry Wilson.

Con el empate Salcedo se mantiene invicto en casa y llegaron a treinta y dos puntos. Moca suma veintiún puntos y es cuarto.

Salcedo y Moca FC empatan

En un cierre cargado de tensión y emociones, los clubes Salcedo FC y MOCA FC protagonizaron un empate 2-2 durante la jornada número 15 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), en un partido disputado en el Estadio Domingo Polonia.

MOCA FC abrió el marcador al minuto 56, cuando Jhonny Parima definió con precisión tras una majestuosa asistencia de Junior Jiménez, colocando el 0-1 a favor del conjunto aurinegro.

En el minuto 84, una mano dentro del área cometida por Salcedo FC llevó a MOCA FC a la línea de penal. Gustavo Ascona ejecutó con categoría para ampliar la ventaja 0-2, bajo la dirección técnica del argentino Jorge Alfonso.

Sin embargo, en tiempo añadido el conjunto local reaccionó. Al minuto 90+3, Alejandro Carrera descontó para poner el 1-2, encendiendo la esperanza de los salcedenses. Luego, en el 90+8, el extranjero Chery Jean Wilson marcó el gol del empate 2-2, desatando la euforia en las gradas.

Con este resultado, los aurinegros alcanzan 21 puntos en la tabla de posiciones de la LDF, ubicándose en la cuarta posición y manteniéndose firmes en la lucha por la clasificación a la Liguilla.