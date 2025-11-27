El SBC cumple 30 años con lauros para Dominicana en el boliche

El boliche, dio un gran salto en el deporte dominicano y los atletas están de fiesta con la celebración del 30 aniversario del Sebelén Bowling Center, donde pueden mostrar por todo lo alto, las medallas y los triunfos están ahí en el libro del centro deportivo, con letras de oro que exhiben con orgullo los galardones con etiquetas mundialistas que ponen bien arriba el nombre del país.

Los bolicheros dominicanos, en cada evento internacional, son tomados en cuenta en las diferentes categorías. Hay que resaltar el gran esfuerzo y dedicación en este deporte de la familia Sebelén, encabezando el inmortal del Deporte Rolando Sebelén, una leyenda mundial que se embarcó en el proyecto, toda una satisfacción para que el país tenga una instalación que sea referencia en el continente, una de las más modernas y confortables, del área para los jugadores y los deportistas que acompañan a sus familiares y amigos.

“ Estamos muy satisfechos por el rol que ha jugado el Sebelén Bowling Center en favor de la juventud y los adultos en este deporte y la oportunidad de que nuestro país brille en los eventos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y Mundiales, además los invitaciones de varias naciones, apunto Sebelén.

Además de las modernas canchas, el centro deportivo cuanta concarritos go kards, para los niños y los adultos. El centro deportivo fue inaugurado el 30 de noviembre de 1995, con la participación de la familia Sebelén, dirigentes deportivos, bolicheros, invitados internacionales y funcionarios gubernamentales.

Con 30 años de acción de La Bolera, el país se dio el lujo de lo grar dos medallas de oro en copas mundiales, con la destacada jugadora Aumi Guerra. Además bronce en el Campeonato Mundial Juvenil con la pareja integrada por Héctor Simó y Wascar Cavallo. El país, gracias al SBC, cuenta con destacados jugadores en diferentes categorías.

Rolando Antonio Sebelén le dio al país la primera de medalla de oro en un Campeonato Mundial en la modalidad de sencillos, en el marco del Campeonato Mundial Master y Gran Master, celebrado en Cali, Colombia.

Plata en parejas

Sebelén obtuvo la medalla de plata junto a José Pérez en la modalidad de dobles, en la misma categoría Master.

SBC, es el centro donde han surgido destacados jugadores con frutos que pueden mostrar como Alex Prats, Victor Richards Jr, Héctor Simó, Aumí Guerra, Annie Henríquez, José Perez, Raffy Sebelén, Rolly Sebelén, Héctor Simó, Rolando Antonio Sebelén, Manino Fernández, Wascar Cavallo.