Retorna la acción en Lidom; el Licey recibe a las Aguilas

El dominio mostrado por las Aguilas es tal, que aún restando más de 20 partidos de la Serie Regular, ya con este club se puede hablar de número mágico para asegurar su clasificación.

Con su victoria del miércoles 6-4 ante los Toros, ahora los aguiluchos colocaron en 13 su número, hecho que le garantizaría su presencia en el Round Robin.

Con una brillante foja de 22-5, los cibaeños están próximo a alcanzar los 30 éxitos en la campaña, récord que por última ocasión materializaron en el 2022-23 cuando tuvieron marca de 32-19 y ocuparon el segundo puesto solo superado por el Licey, que tuvo foja de 34-16.

Los aguiluchos con un arsenal de talento que la ha llevado a navegar sin inconvenientes durante la primera parte de la serie regular no han perdido dos partidos en forma seguida.

Este viernes en la reanudación del campeonato visitan a los azules en Santo Domingo para lo que será el séptimo enfrentamiento entre ambos, con la serie 4-2 a favor de los cibaeños.

Las Aguilas perdieron su último compromiso ante los felinos, equipo que vino desde atrás para superarla 8-7 en el estadio Cibao.

En ese choque estuvo matizado de grandes momentos, como por tradición has ido la costumbre entre ambos rivales. En la parte final, Ezequiel Durán con un doblete colocó el marcador por la mínima, pero al final Wander Suero , relevista del Licey pudo sacar el out final con elevado al jardín izquierdo.

Los Tigres, de su lado se encuentran en su mejor momento, exhiben una racha de tres triunfos, se encuentran en el cuarto puesto aún con foja adversa de 12-16, empatado con el Escogido.

Los demás partidos

Luego de la pausa de ayer, ya tradicional por los festejos por el Día de Acción de Gracias, junto al choque entre los grandes rivales de la pelota dominicana, la jornada comprenderá otros dos encuentros.

Los Toros ( 14-14 ) visitarán a los Gigantes ( 11-16 ) en el Julián Javier. Este último club ha perdido tres choques seguidos y apenas ha anotado tres vueltas en los pasados tres choques. Vienen de ser blanqueados 2-0 a manos del Licey.

Mientras que en el otro choque, El Escogido (12-16) se medirá a las Estrellas (13-17), en choque que comenzará a las 7:30.