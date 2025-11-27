Nairobi y Clarissa se quedan con la medalla de plata en bádminton

Las dominicanas Nairobi Jiménez y Clarissa Confident se quedaron con la medalla de plata en la modalidad de dobles femeninos al perder 2 sets por 0 ante las guatemaltecas Nikte Sotomayor y Diana Corletto en la última fecha del torneo de bádminton de los Juegos Bolivarianos.

Los parciales termnaron 21-11, 21-15 a favor de la pareja de Guatemala, que dejó saber su condición de favorita desde el inicio del partido, sin dar opciones a las jugadoras quisqueyanas.

“Este resultado es parte del proceso y retorno del bádminton. Estamos trabajando en una serie de aspectos que, por razones conocidas, estaban de lado”, señaló el entrenador Maikel Moreno, quien resaltó el trabajo de las jugadoras para conseguir la medalla de plata.

Nairobi Jiménez y Clarissa Confident avanzaron a la final de dobles femeninos al derrotar 2 sets por 1 a la pareja Juliana Giraldó Andrade y Karen Patiño Marin, de Colombia, en la semifinal.

Softbol femenino

bronce

Eduarda Rocha lanzó primores en la victoria del seleccionado dominicano 10 carreras por 0 ante la representación de Bolivia en la jornada final del torneo de softbol femenino celebrada este jueves en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres de esta ciudad como parte de los Juegos Bolivarianos de aquí.

Con la victoria, el equipo quisqueyano conquistó la medalla de bronce del torneo, en el que terminó con récord general de 4-3, mientras que Bolivia finalizó con marca de 0-7.

Las dominicanas dejaron sin hit ni carreras a las chicas de Bolivia, amparadas en el buen desempeño monticular de Rocha, quien cubrió las cuatro entradas con dos boletos y tres ponches en el triunfo por la vía del nocaut de la tropa criolla.