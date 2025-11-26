Dylan Cease acuerda con los Azulejos por 210 millones de dólares por 7 campañas

Los Blue Jays acaban de darle vida a la temporada baja de la MLB con una declaración importante, al acordar los términos de un contrato de siete años y 210 millones de dólares con el lanzador derecho Dylan Cease , dijo una fuente a MLB.com.

Este acuerdo, aún no confirmado por el club, es el contrato de agente libre más cuantioso en la historia de los Blue Jays, superando con creces el contrato de seis años y 150 millones de dólares firmado por George Springer hace cinco años. Posiblemente el mejor lanzador del mercado, Cease, quien cumple 30 años a finales de diciembre, ofrece a los Blue Jays un abridor de primera línea para construir su equipo mientras buscan el título de la Serie Mundial, del que se quedaron tan lejos hace apenas cuatro semanas.

Si bien Cease no viene de su mejor temporada, registrando una efectividad de 4.55 en 168 entradas para los Padres, posee todas las características dignas de este gran giro desde Toronto.

Cease, uno de los abridores más duraderos del béisbol, ha lanzado más de 165 entradas en cada una de las últimas cinco temporadas, mostrando la misma durabilidad que los Blue Jays han codiciado en lanzadores destacados como Kevin Gausman, José Berríos y Chris Bassitt. Sin embargo, esto, junto con el potencial de Cease y su tasa de ponches, es lo que hace que este acuerdo sea tan atractivo.

Cease ha ponchado a más de 200 bateadores en cada una de esas cinco temporadas, lo que representa una tasa de 11.3 por cada nueve entradas. Esto coincide con la temporada alta de Gausman en 2023, pero Cease ha mantenido ese nivel junto con su excelente velocidad, promediando 97.1 mph en su recta la temporada pasada. Si a esto le sumamos un slider que pone en aprietos a los bateadores y un amplio arsenal, Cease es un proyecto soñado para Pete Walker y el cuerpo técnico de los Blue Jays, quienes han demostrado su capacidad para llevar a los abridores veteranos al siguiente nivel.

¡Qué comienzo de temporada de ensueño para los Blue Jays! Rápidamente, les dieron a los fanáticos un par de brillantes distracciones tras la derrota del séptimo juego contra los Dodgers. Aún queda mucho por venir, pero después de que Shane Bieber ejerciera su opción de jugador de $16 millones a principios de este mes, la incorporación de Cease convierte la rotación de los Blue Jays en un gigante.