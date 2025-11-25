Los Constituyentes se coronan en el Béisbol U12

El equipo de los Constituyentes se alzó por tercer año consecutivo con los máximos honores este domingo del Clásico de Béisbol Infantil U12 Copa Banreservas, que se celebró en esta localidad.

El combinado de los Constituyentes dispuso 9 carreras por 3 sobre los Capitaleños en la final que se desarrolló en el estadio del Yaguate Complex y que fue organizado por la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB), que dirige Junior Noboa y la Pony League República Dominicana, representada por Eugenio Báez.

El lanzador destacado fue Enzo Cabrera quién tiró cuatro entradas y dos tercios permitiendo tres carreras con 8 ponches en el torneo que contó con el apoyo logístico de la Pony League de República Dominicana.

Mientras que el jugador más destacado fue Wilfredo Arias se fue 3-3 con cuatro remolcadas y tres anotadas.

La derrota fue para el lanzador Gilberto Reynoso.

"Felicidades a cada uno de los equipos participantes, quiero felicitar al Comisionado de Béisbol (Noboa) y al Banreservas por hacer este evento posible", expresó Abraham Key, presidente de la Pony League Internacional.

En otro de los encuentros los Hidalgos se quedaron con el tercer lugar tras vencer 4-3 al combinado de El Valle, que quedó en cuarto lugar.

El jugador más destacado fue Franciel García, quien bateó 2-2 con dos remolcadas. El lanzador más sobresaliente fue Sandy Rodríguez tras tirar tres entradas de una base por bola y cuatro ponches.

"La Dirección del Comisionado y la Pony League han organizado este evento por cinco años y ha sido una muestra de que el trabajo en conjunto arroja positivo resultados con la puesta en marcha de este torneo. Le exhortamos a qué se sigan esforzando y persigan sus sueños", expresó Diógenes De La Cruz, asistente especial del Comisionado Noboa.

Sobre el torneo

En el torneo los 12 participantes estuvieron divididos en tres grupos, El A, conformado por las regiones, Los Hidalgos, Los Mineros, Región Este y Cibao Central. El B estuvo integrado por Atlántico, Enriquillo, Nordeste y El Valle, en tanto, el Norte enfrentó a Valdesia, Constituyentes, Capitaleños y Metropolitanos.

En el acto de premiación asistieron Wilfredo De La Rosa, gerente regional de Banreservas; Jesús De Los Santos, subgerente de actividades deportivas Banreservas; Sardy Rivas, gerente oficina Banreservas en Yaguate, entre otras personalidades.