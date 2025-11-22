Jordan Díaz batea jonrón y los Gigantes dividen honores con el Escogido

El colombiano Jordan Díaz conectó un monumental jonrón de dos carreras el primero en la Liga Dominicana de Béisbol, para encabezar la ofensiva de los Gigantes del Cibao en la victoria 10-2 sobre los Leones del Escogido, en el segundo juego de la doble cartelera celebrada este viernes, en el torneo dedicado a Juan Marichal y en opción a la Copa Banreservas.

Con el triunfo, los Gigantes, que habían caído 1-4 en el primer encuentro, dividieron honores y colocaron su marca en 8-13, pero mostrando señales de reacción con una ofensiva oportuna y un pitcheo dominante.

Díaz, de 25 años y nativo de Montería, se convirtió en el cuarto bateador colombiano que viste el uniforme de los Gigantes y el número 14 entre jugadores de esa nacionalidad que han militado oficialmente con la franquicia.

La pelota de su primer cuadrangular en Lidom salió a los 5.2 segundos por el jardín izquierdo, recorriendo 394 pies, ante el primer lanzamiento del abridor Henry Sosa, con dos outs en la parte baja del primer episodio.

El recién llegado importado ha jugado previamente en las ligas de México con Hermosillo, así como en Colombia con Barranquilla y Montería, participando en tres Series del Caribe representando a su país.

Shane Greene trabajó cuatro entradas, en las que permitió cuatro hits, con dos carreras limpias y un jonrón, enfrentando a quince bateadores.

El triunfo fue para Víctor López (1-0), quien lanzó la quinta entrada tolerando dos hits a los cinco hombres que enfrentó.

La derrota recayó en Henry Sosa (0-1), quien apenas pudo retirar un out, enfrentando a nueve bateadores, con cuatro hits, cinco carreras limpias, dos ponches y un cuadrangular.

Por los Gigantes, Jordan Díaz brilló con el madero al batear de 5-2, con anotada, cuadrangular, tres remolcadas y dos ponches; Leury García de 2-2, tres anotadas, doble, impulsada y dos boletos; Kenny Piper de 4-2, con dos anotadas, triple y remolcada.

También aportaron Carlos Peguero de 4-1, anotada y empujada; Diego Hernández de 5-1, anotada; Julio Carreras de 4-1, una anotada; y Melvin Mercedes, aunque de 4-0, anotó una y remolcó otra con base por bolas.

Por los Leones, Sócrates Brito se destacó de 4-3, con anotada y doble; Junior Lake de 4-2, con jonrón, anotada y dos remolcadas; Yamaico Navarro de 3-2, con doble; y Gio Urshela de 3-1.

Este sábado, la jornada 72 de la pelota otoño-invernal dominicana presenta tres partidos sencillos: Águilas vs. Gigantes en San Francisco de Macorís (5:00 p.m.), Estrellas vs. Licey en Santo Domingo (7:00 p.m.) y Escogido vs. Toros en La Romana (7:30 p.m.).