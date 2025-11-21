Triple jornada de doble partidos en Lidom

Jornada de tres

dobles partidos

En un choque efectuado el jueves 12 de enero de 1989 fueron celebrados tres dobles encuentros en el béisbol dominicano. En el estadio Quisqueya se enfrentaron las Águilas y el Escogido, este doble choque lo ganaron los escarlatas. El primero terminó con marcador de 3 – 2 y el segundo 8 – 7. En el Estadio Temo Metz, de San Cristóbal, chocaron el Licey frente a los Caimanes, ganando los azules ambos encuentros, el primero terminó con marcador de 4 – 3 y el segundo 4–2, en tanto que los Toros y las Estrellas efectuaron su doble encuentro en el Tételo Vargas donde dividieron honores, el primer juego fue ganado por los dueños de casa con pizarra de 2 - 1 y el segundo fue un triunfo de los Toros 5–3.

El lanzador de las Estrellas, Francisco De la Rosa, fue el ganador del primer encuentro 2 – 1, pero fue el perdedor del segundo desafío con pizarra de 5 – 3.

Cartelera sin partidos en el

Quisqueya ni en el Cibao

En una cartelera celebrada el lunes 26 de noviembre del 2012, los seis combinados de LIDOM jugaron en tres estadios, pero un hecho muy extraño representa el que no hubo partido en el estadio Quisqueya, ni tampoco en el estadio Cibao.

El Quisqueya, por ejemplo, es escenario de dos de estos equipos y al menos uno de estos siempre en una cartelera completa estará en el parque capitalino.

En esa fecha, el Escogido jugó en el Tételo Vargas frente a las Estrellas, equipo al que derrotaron con pizarra de 7 – 5; El Licey visitó el Julián Javier y venció a los Gigantes con marcador de 8 – 0 y las Águilas que no accionaron en su nido del Estadio Cibao lo hicieron en el Francisco Micheli y se impusieron a los Toros con anotación de 6–4. Estos partidos habían sido suspendidos en otras fechas cada uno y la liga ordenó que se efectuaran ese lunes ya que era una fecha libre.

Mateo Alou batea su imparable 500

En un choque efectuado el viernes 5 de diciembre de 1969 en el Estadio Quisqueya, triunfo alcanzado por el Escogido frente a los Tigres por blanqueada 6–0, Mateo Alou bateó cuatro imparables en el partido, uno de ellos un triple en el sexto acto , el cual fue su hit 500.

El zurdo Danilo Rivas le cristalizó los 9 ceros a los felinos ante 5,607 fanáticos, la cual fue su sexta blanqueada de su brillante carrera y la victoria 44 de por vida, de las 52 que alcanzó en su historia en LIDOM. La derrota fue para el derecho Reggie Cleveland.