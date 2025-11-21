Cibao FC toma revancha y se impone 2-1 a la O&M

El conjunto de Cibao FC derrotó dos goles por uno a los universtarios de OyM FC en el inicio de la jornada catorce de la fase regular del torneo de liga de la LDF 2025-2026 en partido disputado en el recinto de la PUCMM de esta ciudad. Este encuentro fue la revancha cibaeña, tras quedar eliminados por los dorados en la ronda semifinal de la Caribbean Cup de Concacaf.

Los omeyanos sorprendieron temprano a los naranjas poniéndose en ventaja antes del minuto del partido por medio del internacional Herard Franzety.

A partir de ahí el encuentro tuvo de todo. Un expulsado por bando, un penal atajado por el veterano Miguel Lloyd a Franzety y un segundo tiempo con goles cibaeños.

En el segundo tiempo Cibao logró empatar por medio de Wilman Modesta al cincuenta y uno tras un buen gol de cabeza del mediocampista.

El dos por uno llegó tras una corrida de cerca de cuarenta metros por parte de Carlos Ventura, quien definió correctamente ante la salida de Omry Bello al setenta y cuatro.

Cibao llega

a 31 puntos

Tras el triunfo la tropa naranja llegó a treinta y un puntos y lleva cuatro partidos ganados en forma consecutiva.

De su parte OyM fc se queda con diecisiete unidades y esta representó la tercera derrota al hilo en la LDF.

La jornada continua este sábado con el partido entre Salcedo y Delfined del Este a las tres treinta de la tarde en el Domingo Polonia.

El encuentro pautado para este sábado en Moca entre los mocanos y los de San Cristóbal, fue cancelado tras la decisión por parte del Comité de Disciplina de FIFA de suspender al club Atlético San Cristóbal.

El domingo se realizarán dos encuentros, el primero será entre el club Atlético Pantoja y Jarabacoa fc en el estadio Panamericano a las tres y media, y a las seis de la tarde en el Cóndor el Atlético Vega Real será local ante Atlántico FC.