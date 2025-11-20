Los Gigantes remontan y derrotan 5-2 a las Estrellas

Los Gigantes del Cibao aprovecharon cuatro bases por bolas y un imparable para fabricar cuatro carreras en la octava entrada y derrotar 5-2 a las Estrellas Orientales este miércoles, en la continuación del Torneo de la Liga Dominicana de Béisbol dedicado a Juan Marichal y en opción a la Copa Banreservas.

Con el partido 2-1 en desventaja, Marco Hernández igualó el marcador luego de recibir pelotazo con las bases llenas, tras revisión de la jugada.

Luego, Carlos Franco negoció el boleto y Eddinson Paulino anotó la del desempate. Johan Rojas sumó la tercera rayita con un rodado de Jordan Díaz, en una jugada donde el torpedero forzó el corredor en la intermedia.

Y Hanser Alberto fue puesto out en toque de sacrificio, por el lanzador anotando José Torres la cuarta carrera de la entrada y dejar el marcador 5-2.

Jake Farias abrió por los Gigantes y trabajó cuatro entradas, enfrentando a 16 bateadores, con cuatro hits permitidos, una base por bolas y cinco ponches.

El triunfo fue para Yovanny Cruz (1-0), quien lanzó la octava con un boleto y dos ponches. Anderson Pilar (1) se adjudicó el salvamento al ponchar a dos de los tres bateadores que enfrentó en la novena.

Esmil Rogers lanzó 2.2 entradas, en las que toleró dos hits, una carrera limpia, tres boletos y dos ponches ante doce bateadores.

Josh Green (0-1) cargó con la derrota tras no poder sacar out en la octava entrada, permitiendo un sencillo, dos boletos y tres carreras limpias.

Por los Elefantes: Raimer Tapia de 4-1, con un doble; Ángel Martínez de 3-1, con anotada, doble y base por bolas; Vidal Bruján de 4-1, anotada; Carlos Durán de 3-3, doble y dos remolcadas.

Por los Potros: Eddison Paulino de 2-1, anotada y dos bases por bolas, Johan Rojas de 4-2, anotada y remolcada; Carlos Franco de 2-0, remolcada y dos bases por bolas.

Jordan Diaz de 4-0, con una remolcada; José Torres una anotada; Marco Hernández una anotada; Kenny Piper de 1-0, con una anotada.

La Liga Dominicana no tendrá partidos este jueves, pero la acción regresa el viernes con una histórica triple cartelera.

Los Gigantes visitarán a las Águilas en Santiago; las Estrellas también jugarán en Santiago, y el Licey enfrentará a los Toros en La Romana. Todos los encuentros iniciarán a las 5:00 de la tarde, en un hecho sin precedentes.

Luego de la jornada del miércoles las Águilas siguen en primera con 17-3, con siete triunfos corridos, luego están los Toros (10-11), Escogido (10-12), Licey (10-14) y los Gigantes (8-12).