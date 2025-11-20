La DCNB inaugura este viernes quinta versión de la Copa de Béisbol U12

Con la participación de doce equipos será inaugurado este viernes 21, a partir de las 4:00 de la tarde, la quinta versión del Clásico de Béisbol Infantil U12 Copa BanReservas, evento organizado por la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB), que dirige el exgrandesligas Junior Noboa.

La Pony League República Dominicana forma parte de la organización del torneo, en la que el señor Abraham Key, presidente de esta institución internacional, arribó esta semana al país para supervisar la celebración de este importante evento, el cual cada año es esperado por los jugadores de pequeñas ligas.

Junior Noboa, Comisionado Nacional de Béisbol destacó que la celebración del mismo por parte de la entidad que dirige representa un gran estímulo para la amplia cantidad de niños, quienes han tomado el béisbol como disciplina deportiva a desarrollarse.

La cita de la apertura será el estadio de béisbol de Yaguate. El licenciado Leonardo Aguilera, presidente de BanReservas está invitado a realizar el lanzamiento de la primera bola.

Aunque la inauguración oficial está pautada para el viernes, se estarán efectuando partidos desde el jueves en la mañana.

Los 12 participantes estarán divididos en tres grupos, El A, que estará conformado por las regiones, Los Hidalgos, Los Mineros, Región Este y Cibao Central. El B está integrado por Atlántico, Enriquillo, Nordeste y El Valle, en tanto, el Norte enfrentará a Valdesia, Constituyentes, Capitaleños y Metropolitanos.

Key, el presidente de la Pony Internacional, mostró su gran agrado por esta nueva visita a Dominicana y observar el brillante talento que viene desarrollándose en esta tierra tan fértil en cuanto a la producción de peloteros.

Diógenes De La Cruz será el director general del torneo y expresó que todo está debidamente montado para la celebración del certamen.

El torneo cuenta con el soporte de BanReservas, Farmacias GBC, Comedores Económicos y Bandex.