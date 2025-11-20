El Cibao FC se mide a la O&M este viernes en la LDF

Los oncenos del Cibao FC y la Universidad O&M, se volverán a citar este viernes, en partido de la jornada 14 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), dedicado a la memoria del propulsor de esta disciplina deportiva, doctor José Rafael Abinader.

El encuentro será a las 7:00 de la noche, en el estadio del Cibao FC en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

Ambos se midieron el 30 de agosto en el estadio Panamericano, donde los universitario se llevaron la victoria 2-1, con goles de Julen Olasagasti y Herard Frantzety y por los cibaeños Ángel Pérez.

El club naranja ocupa la segunda posición del evento con 28 puntos, solo por debajo de los 31 del Club Atlético Pantoja, mientras que O&M ocupa la quinta plaza con 17 unidades.

Los 28 tantos de los campeones defensores, son productos de 9 victorias, 4 empates y 3 derrotas.

Mientras que los estudiantes suman 17 puntos, por un desempeño de 4 ganados, 5 empates y 4 perdidos.

Los goleadores de los dirigidos por Junior Scheldeur tienen 29 goles anotados, mientras que la portería que defiende Miguel Lloyd, Edwin “Gato” Frías y Elián López, solo han permitido 10 para un saldo positivo de más 19.

La Universidad O&M, con el español José Aparicio como Director Técnico, ha vulnerado la portería contraria en 22 0casiones y la suya ha recibido 20 goles, para un saldo positivo de más 2.

El máximo goleador del Cibao FC es Ángel Pérez con 8 goles, seguido por Edwarlyn Reyes con 3, Javier Roces, Walter Acuña, Julio César Murillo y Carlos “Caballo “Ventura tienen 2 cada uno.

También, han hecho diana con un gol naranja, Wilman Modesta, Jean Carlos López, Gabriel Peguero, Yunior Peralta, Cesarín Ortiz, Julián Gómez. Leonardo Villalta y Gonzalo Alarcón.

Por la O&M el mejor anotador es Julen Monterola con un total de 5 goles, Julen Olasagasti y Herard Frantzety tiene 3, Áyenlo Gómez, lleva 2 y con uno Josué Báez, Ibai Agüero, Emmanuel Cuello y Héctor Ramírez.

JORNADA 14

Los otros partidos de la jornada 14 incluyendo el sábado a las 3:30 Salcedo FC recibiendo en el estadio Domingo Polonia a los Delfines del Este, mientras que a las 6:00 en el Moca 85, el Moca FC será anfitrión del Atlético San Cristóbal.

El domingo también habrá una doble cartelera, comenzando a las 3:30 cuando choque el Club Atlético Pantoja y Jarabacoa FC en el estadio Panamericano.

El cierre será a las 6:00 de la tarde, cuando Atlántico FC visite al Club Atlético Vega Real en el estadio El Cóndor.