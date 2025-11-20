Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario
El Cibao FC se mide a la O&M este viernes en la LDF

El choque comprenderá la jornada 14 del evento e iniciará a las 7:00 de la noche en el estadio de Cibao FC

Omar De la Cruz en uno de los tantos momentos de acción para Cibao FC.

Omar De la Cruz en uno de los tantos momentos de acción para Cibao FC.

Listín Diario

Los oncenos del Cibao FC y la Universidad O&M, se volverán a citar este viernes, en partido de la jornada 14 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), dedicado a la memoria del propulsor de esta disciplina deportiva, doctor José Rafael Abinader.

El encuentro será a las 7:00 de la noche, en el estadio del Cibao FC en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

Ambos se midieron el 30 de agosto en el estadio Panamericano, donde los universitario se llevaron la victoria 2-1, con goles de Julen Olasagasti y Herard Frantzety y por los cibaeños Ángel Pérez.

El club naranja ocupa la segunda posición del evento con 28 puntos, solo por debajo de los 31 del Club Atlético Pantoja, mientras que O&M ocupa la quinta plaza con 17 unidades.

Los 28 tantos de los campeones defensores, son productos de 9 victorias, 4 empates y 3 derrotas.

Mientras que los estudiantes suman 17 puntos, por un desempeño de 4 ganados, 5 empates y 4 perdidos.

Los goleadores de los dirigidos por Junior Scheldeur tienen 29 goles anotados, mientras que la portería que defiende Miguel Lloyd, Edwin “Gato” Frías y Elián López, solo han permitido 10 para un saldo positivo de más 19.

La Universidad O&M, con el español José Aparicio como Director Técnico, ha vulnerado la portería contraria en 22 0casiones y la suya ha recibido 20 goles, para un saldo positivo de más 2.

El máximo goleador del Cibao FC es Ángel Pérez con 8 goles, seguido por Edwarlyn Reyes con 3, Javier Roces, Walter Acuña, Julio César Murillo y Carlos “Caballo “Ventura tienen 2 cada uno.

También, han hecho diana con un gol naranja, Wilman Modesta, Jean Carlos López, Gabriel Peguero, Yunior Peralta, Cesarín Ortiz, Julián Gómez. Leonardo Villalta y Gonzalo Alarcón.

Por la O&M el mejor anotador es Julen Monterola con un total de 5 goles, Julen Olasagasti y Herard Frantzety tiene 3, Áyenlo Gómez, lleva 2 y con uno Josué Báez, Ibai Agüero, Emmanuel Cuello y Héctor Ramírez.

JORNADA 14

Los otros partidos de la jornada 14 incluyendo el sábado a las 3:30 Salcedo FC recibiendo en el estadio Domingo Polonia a los Delfines del Este, mientras que a las 6:00 en el Moca 85, el Moca FC será anfitrión del Atlético San Cristóbal.

El domingo también habrá una doble cartelera, comenzando a las 3:30 cuando choque el Club Atlético Pantoja y Jarabacoa FC en el estadio Panamericano.

El cierre será a las 6:00 de la tarde, cuando Atlántico FC visite al Club Atlético Vega Real en el estadio El Cóndor.

