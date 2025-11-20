Aderlin Rodríguez dispara jonrón y las Aguilas derrotan 3-1 a los Toros

Las Águilas Cibaeñas se mantienen incontenibles tras conseguir otra importante victoria. Derrotaron 3-1 a los Toros del Este la noche de este miércoles en un reñido partido que concluyó al filo de la medianoche en el Estadio Francisco Micheli.

Jonatan Clase pegó un doble impulsador, Aderlin Rodríguez conectó un soberbio cuadrangular y Alberto Rodríguez remolcó una carrera para liderar la ofensiva amarilla, que conectó ocho hits.

PRIMER LUGAR ES PERTENENCIA AGUILUCHA

El conjunto aguilucho consiguió su séptima victoria consecutiva, elevando su impresionante registro a 17-3 para consolidarse como el dueño absoluto del primer lugar en el Torneo 2025-2026 de la Liga Dominicana de Béisbol. Es el mejor arranque para las Águilas en los últimos 25 años.

Por su parte, los Toros del Este, que cayeron por segunda noche al hilo ante las Águilas, vieron desmejorar su marca a 10-11, manteniéndose, no obstante, en el segundo puesto de la tabla de posiciones.

Tras el resultado, Águilas es el único equipo de LIDOM con récord por encima de .500.

Ganó Jonathan Hernández (1-0), perdió Aaron Sánchez (3-2) y hubo salvamento para Jeurys Familia (2).

RETRASO

El inicio del juego se demoró una hora y 25 minutos. El retraso se debió al acondicionamiento del terreno, una medida necesaria a raíz de las fuertes precipitaciones que cayeron desde el mediodía.

PITCHEO

El iniciador de las Águilas, Jorge Tavárez, oriundo de Loma de Cabrera, comenzó el juego otorgando dos bases por bolas; sin embargo, se relevó a sí mismo al retirar a los siguientes tres bateadores, incluyendo dos por la vía del ponche. Se fue con faena de cuatro ceros, un solo hit, cuatro ponches y dos boletos.

A. Sánchez tuvo la apertura por los Toros: 5.1 entradas de dos carreras, cuatro hits, dos ponches y cuatro transferencias.

RELEVO

Los diestros amarillos J. Hernández (5), Burch Smith (6) y José Cuas (7) lanzaron sendos ceros. Eric Cerantola se metió en problemas al dar dos boletos en el octavo con dos fuera; no obstante, pudo dominar a Sandber Pimentel, que representaba el empate. En el noveno, J. Familia permitió una carrera.

Los relevistas taurinos fueron: Emailin Montilla (0.2), Yohan Ramírez (1.0), Gerson Moreno (1.0), quien toleró una vuelta, y Joe Corbett (1.0), que tiró cero en el noveno.

ACCIÓN

Las Águilas abrieron el marcador en el segundo episodio con un oportuno doblete impulsador de Jonatan Clase que llevó a la goma a Alberto Rodríguez, embasado con un sencillo al bosque izquierdo, poniendo la pizarra 1-0.

La ventaja se amplió (2-0) en el sexto capítulo tras Aderlin Rodríguez ponerse presente disparando un enorme cuadrangular solitario por encima de la verja del jardín izquierdo, su cuarto tetrabases del año. El batazo puso fin a la labor del lanzador A. Sánchez.

En el octavo acto, un sencillo de Alberto Rodríguez al jardín central impulsó a Ezequiel Durán (quien se había embasado con sencillo y robado la segunda) para ampliar la ventaja amarilla 3-0.

RESUMEN OFENSIVO

Los bates aguiluchos: Jonatan Clase de 2-2, un doble y una empujada; Aderlin Rodríguez, un jonrón y una producida; Alberto Rodríguez de 3-2, una impulsada; E. Durán, Raynel Delgado y Webster Rivas dieron sendos sencillos. Por los Toros, Manuel Peña remolcó una con un doble; Gilberto Celestino y Bryan de La Cruz pegaron un sencillo cada uno.

DOBLE JORNADA PRÓXIMO VIERNES

Las Águilas Cibaeñas se medirán dos veces a las Estrellas de Oriente este viernes en el Estadio Cibao. El primer juego arrancará a las 4:00 p. m.