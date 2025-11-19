Lanzador Antonio Jiménez está en estado crítico tras accidente de tránsito en San Pedro de Macorís

El lanzador dominicano Antonio Jiménez, de 24 años, se encuentra ingresado en un centro de salud, tras sufrir un aparatoso accidente, el lunes, en la provincia de San Pedro de Macorís.

Varios medios internacionales señalan que este joven de los Gigantes de San Francisco y los Toros del Este en el país, presenta fracturas en el fémur y la columna vertebral, y varias laceraciones en un accidente.

De acuerdo a los medios New York Post y Al Bat, Jiménez se desplazaba en un SUV (Vehículo Deportivo) y chocó contra dos pasolas, frente a las oficinas de la compañía de telecomunicaciones Altice en la calle 27 de Febrero, lo que habría provocado la muerte de “tres personas”.

El medio Daily Mail asegura que los fallecidos fueron identificados como Alfredo García, de 28 años; Víctor de Jesús e Israel Carpio.

“Estamos al tanto del trágico accidente automovilístico en el que se vio involucrado uno de nuestros jugadores, Antonio Jiménez, y estamos en proceso de recabar más información”, dijeron los Gigantes de San Francisco en un comunicado.