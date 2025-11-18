Los Mets dan de baja a Frankie Montás

Los Mets de Nueva York designaron a Frankie Montas para asignación el martes. Le deben al lanzador derecho lesionado 17 millones de dólares por la última temporada de un contrato de dos años y 34 millones de dólares.

Montas, quien cumple 33 años en marzo, se sometió a una cirugía Tommy John el 9 de septiembre y se espera que se pierda la temporada 2026. Debido a su contrato y su salud, se espera que pase por la lista de waivers y sea liberado.

Nueva York seleccionó el contrato del jardinero Nick Morabito de Doble-A Binghamton, protegiendo al joven de 22 años del draft de la Regla 5 del próximo mes

Montas firmó con los Mets como agente libre en diciembre y tuvo marca de 3-2 con una efectividad de 6.28 en siete aperturas y dos relevos, haciendo su última aparición el 15 de agosto. Tiene marca de 47-48 con una efectividad de 4.20 en 10 temporadas en las Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago (2015), Oakland (2017-22), los Yankees de Nueva York (2022-23), Cincinnati (2024), Milwaukee (2024) y los Mets.

Morabito bateó .273 con seis jonrones, 59 carreras impulsadas y 49 bases robadas en 60 intentos este año para los Rumble Ponies y tiene 108 robos en las últimas dos temporadas.