Los Mets dan de baja a Frankie Montás

El club lo coloca en asignación y tendrá que pagarle 17 millones que le adeuda de su contrato de dos años

Frankie Montás apenas tuvo nueve aperturas con los Mets.

Agencia APNueva York

Los Mets de Nueva York designaron a Frankie Montas para asignación el martes. Le deben al lanzador derecho lesionado 17 millones de dólares por la última temporada de un contrato de dos años y 34 millones de dólares.

Montas, quien cumple 33 años en marzo, se sometió a una cirugía Tommy John el 9 de septiembre y se espera que se pierda la temporada 2026. Debido a su contrato y su salud, se espera que pase por la lista de waivers y sea liberado.

Nueva York seleccionó el contrato del jardinero Nick Morabito de Doble-A Binghamton, protegiendo al joven de 22 años del draft de la Regla 5 del próximo mes

Montas firmó con los Mets como agente libre en diciembre y tuvo marca de 3-2 con una efectividad de 6.28 en siete aperturas y dos relevos, haciendo su última aparición el 15 de agosto. Tiene marca de 47-48 con una efectividad de 4.20 en 10 temporadas en las Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago (2015), Oakland (2017-22), los Yankees de Nueva York (2022-23), Cincinnati (2024), Milwaukee (2024) y los Mets.

Morabito bateó .273 con seis jonrones, 59 carreras impulsadas y 49 bases robadas en 60 intentos este año para los Rumble Ponies y tiene 108 robos en las últimas dos temporadas.

