EL NUEVO JUMBO

En el 2023, la carrera de José Rafael Díaz (Jumbo) como lanzador cedía terreno, no así ninguna de las 370 libras con la que pudo controlar y accionar con éxitos en el béisbol durante 23 años.

Para el nativo de la Romana, con una historia que culminaba como pitcher, sin ofertas ni para México ni Venezuela, ni obligaciones para entrenar, había que buscar la manera para no “engordar” mucho más de lo que estaba.

Su última actividad en el montículo había ocurrido en la Serie del Caribe del 2023 en que representó al país vistiendo la camiseta del Licey.

Tras culminar este evento visitó a unos familiares en Tampa y de repente y carente de realizar actividades físicas observó como su físico iba en constante crecimiento.

“En el viaje tenía la idea de visitar a varios equipos en los entrenamientos y como para el mes de abril, me senté, suspire, pensé un rato y me dije a mi mismo, debo parar y readecuar mi peso”, sostuvo el carismático Jumbo al Listín Diario, quien para entonces llegó a pesar unas 370 libras.

Sus pensamientos

“De las cosas que pensé fue como me haré para jugar y corretear con mis niños, sería muy fuerte para mí que me observen agotado luego de tantos años entrenando al más alto nivel”, agrega Díaz, hoy coach de pitcheo de los Toros.

También analizó el hecho de que estando sus días contados como pitcher activo, el siguiente paso era enviar mis referencias a las organizaciones de Grandes Ligas para conseguir un puesto como entrenador de pitcheo.

Este trabajo lo consiguió con los Rays de Tampa, franquicia en la que cumplió su primer año y es coach de pitcheo en la Dominican Summer League.

Pero, ¿Cómo inició su proceso de procedimiento bariático?.

La recomendación

de Infante

Para Jumbo, su primer contacto fue con la periodista Raquel Infante, de Santiago, quien unos meses antes se había realizado esta cirugía.

Ella le recomendó al doctor Mario Almánzar, de nacionalidad mexicana y con vasta experiencia en estos tipos de procedimientos. La cirugía fue en Tijuana.

Ya para junio del 2024, el galeno le había practicado la bariatica, su estómago fue reducido, hecho que lo llevó no solo a comer más saludable, sino que las porciones alimenticias eran mucho más menores.

“Era un procedimiento que estaba en mi agenda practicármelo, lo tenía estimado para la parte final de mi carrera”, sostiene un feliz Jumbo, quien desde entonces tiene al menos 100 libras menos que hace solo un par de años.

Muestra ambas fotos

Con el carisma que le caracteriza y la felicidad que exhibe en la actualidad muestra ambas fotos, las cuales posee en su teléfono móvil.

Todo tipo de ensaladas, pechuga hervida, porciones pequeñas de arroz, solo de vez en cuando, víveres son de los principales alimentos que contienen su cotidiano menú.

“Ahora puedo correr en los jardines de tú a tú con los novatos de los Rays, aparar con ellos y hasta mis rolin doy de vez en cuando, también los hago con mis hijos, a quienes llevó al play, monto mucha bicicleta”, señala un orgulloso Jumbo Díaz, al referirse a sus retoños José Alejandro (11 años), Mauricio José (8 años) y Emiliano José (3 años).

Y lo más importante, según expresó que toda mi familia está super orgullosa con el paso que acabo de dar, incluso muchas amistades me expresan que porque no lo había realizado antes, pero dije que ya ibas a concluir mi carrera.