El torneo de béisbol invernal continúa este lunes con la celebración de una triple jornada

Con unas Águilas volando tan alto que apenas alcanzan a observar a los demás cinco conjuntos, se reanuda este lunes la acción en el torneo de béisbol invernal con la celebración de una triple cartelera.

Los aguiluchos, apoyados en una consistente producción de peloteros noveles y veteranos, se mantienen holgados en la primera posición con foja de 14-3, que incluye un récord de 8-1 en su “nido”.

De su lado, de las restantes cinco franquicias, apenas una, los Toros juegan exactamente para .500 (9-9), mientras que los otros cuatro exhiben marca por debajo de .500 cuando la serie regular poco a poco se aproxima a su mitad.

Tras Lidom cumplir con las tres fechas libres que corresponden a la Federación de Peloteros, entidad que jugó su partido de Estrellas ante Puerto Rico, este lunes vuelve la acción a la pelota invernal.

Los líderes aguiluchos se enfrentan al Licey en el parque Quisqueya para el quinto partido entre ambos, Las Estrellas visitan a los Gigantes y el Escogido viaja a la Romana para medirse a los Toros.

Aquí el desempeño de los diferentes equipos.

Águilas: Por mucho ha sido el club más sólido con su superba marca de 14-3, apoyado en el talento que muestran los jóvenes, Emmanuel y Alberto Rodríguez, Adael Amador, Angel Genao entre otros, unido a la veteranía de Aderlin Rodríguez, Juan Lagares, Leody Taveras, Ezequiel Durán y más. Han sido un “hueso duro de roer” y tiene 4 triunfos seguidos.

Toros: Con sus altas y bajas cuentan con marca de 9-9, contando con el brazo superbo de Aaron Sánchez, quien ha lanzado primores en todas sus aperturas, más una ofensiva que lideran los grandesligas Bryan de la Cruz, Eloy Jiménez, ahora Jeimer Candelario. En su momento el novel Fernin Celestén presentó un buen bate.

Licey: A pesar de presentar una anémica ofensiva, que le ha hecho ser blanqueado en cinco ocasiones, por mucho el que más ha recibido, se mantiene en el tercer peldaño con marca de 8-10. Es el club con menos anotadas con 65, pero su pitcheo de relevo ha hecho el trabajo y sigue en disputa. Esta semana es casi seguro reciba varias inyecciones.

Estrellas: Los verdes comenzaron la campaña a todo tren con foja de 4-0, pero luego cayeron en 8 seguidos y se han ido recuperando poco a poco, inyectando personal de importancia. Miguel Sanó ha disparado 7 jonrones y 18 empujadas, pero tiene más de una semana fuera de acción.

Escogido: Los actuales monarcas cuentan con buen equipo, pero han fracasado en los partidos cerrados en que tienen récord de 0-7 y sus 19 robadas es la menor cantidad entre los equipos y lo han atrapado robando en 11 ocasiones.

Gigantes: Los nordestanos no han podido meterse en una racha de triunfos y es el de menos éxitos con solo 7. También es el club con menos juegos. Han estado insertando nuevo personal y tienen la capacidad de seguir mejorando.

Reyes compartirá

con jugadores

Los Gigantes anunciaron la presencia de José Reyes, embajador del equipo, este lunes 17 de noviembre, cuando el conjunto enfrente a las Estrellas.

Reyes, figura histórica de los Gigantes del Cibao y de los Mets de Nueva York, estará en el clubhouse desde antes del partido, compartiendo con los jugadores como un mentor,