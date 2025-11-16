El Atlético Vega Real y Cibao FC primeros clasificados a liguilla LDF

Atlético Vega Real y Cibao fC primeros clasificados a liguilla LDF Expansión

Los oncenos representativos del Atlético Vega Real y Cibao fc se convirtieron en los primeros clasificados a la fase de liguilla del torneo 2025-2026 de la LDF Expansión.

La tropa naranja de Cibao es luego de ocho jornadas disputadas el único equipo que mantiene el invicto perfecto. Han disputado siete encuentros y han ganado los siete, anotando un total de veintidós goles y tan sólo recibido cuatro tantos para sumar veintiún puntos y ser primeros en el grupo A. En su último partido derrotaron tres goles por cero a Moca fc, en donde sobresalió el maeño Cesarín Ortiz, actual goleador del certamen con siete dianas.

De su parte el Atlético Vega Real logró una importante victoria en Jarabacoa de cinco goles por uno, para conseguir su boleto a la liguilla. Los veganos son primeros del grupo B y tienen dieciocho puntos tras seis partidos ganados y dos derrotas. Los máximos anotadores del conjunto son Víctor Morales y Jason Yambatis, ambos con cinco tantos.

En el grupo A cuentan con opciones matemáticas para clasificar el club Atlético Pantoja con trece puntos, Deportivo Santo Domingo con doce, Del Este, OyM y Atlántico con once cada uno a falta de una fecha para cerrar la fase regular.

En tanto que en la zona B del torneo luchan por dos cupos Jarabacoa fc, Delfines del Este, Santa Fe fc y Salcedo fc.

El formato de competencia del torneo de LDF Expansión 2025-2026 estipula que clasifican a la fase de la liguilla un total de seis equipos, es decir tres de cada grupo de la fase regular.