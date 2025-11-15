Stephen Curry encesta 49 e iguala marca de Michael Jordan

La estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, se encontraba en la línea de tiros libres con seis segundos restantes y la oportunidad de hacer historia, lograr una victoria remontando y silenciar los ensordecedores rugidos de los aficionados rivales.

Curry no podía dejar de sonreír. Ese era su elemento y lo disfrutaba muchísimo.

El base de 37 años encestó dos tiros libres para culminar una remontada tardía y Golden State superó a Victor Wembanyama y los San Antonio Spurs 109-108 el viernes.

Curry anotó 31 de sus 49 puntos, la mayor cantidad de la temporada, en la segunda mitad, mientras que Golden State mejoró su récord a 1-1 en la Copa NBA.

Wembanyama anotó 26 puntos, capturó 12 rebotes, dio cuatro asistencias y realizó tres bloqueos en 38 minutos, pero San Antonio cayó a 1-1 en el Grupo C del Oeste.

Wembanyama utilizó su envergadura de 2,4 metros para implorar a los Jackals, el grupo de aficionados que él mismo creó, y al público que abarrotaba el Frost Bank Center, que subieran el volumen mientras Curry se preparaba para lanzar su primer tiro libre con los Spurs ganando 108-107. Curry acogió con agrado los abucheos.

“Por supuesto”, dijo Curry. “Te mantiene concentrado. Estoy al tanto de todo, así que es muy divertido. Me gustan los tiros libres al final del partido. Hay que encontrar algo para calmar los nervios y, para mí, eso es disfrutar del momento, sonreír y pasarlo bien. Cuando empezó con eso, sobre todo con su afición, o como quieras llamarlos, fanáticos, se subieron a las gradas justo detrás de la canasta. Quise corresponderles, aunque no me sorprendió, así que seguí el juego. Por suerte, los eliminé”.

Un día después de anunciar el fin de su asociación comercial de 13 años con Under Armour, Curry continuó aplastando a sus oponentes.

Curry lució un par de zapatillas Nike Kobe 6 “Mambacita” de Kobe Bryant durante el calentamiento, antes de cambiarse a sus propias zapatillas Curry Brand para el segundo de los dos partidos de la serie en San Antonio.

“Pensé mucho en Kobe y en ese par en particular; creo que habla por sí solo de lo que significa”, dijo Curry sobre las zapatillas que rinden homenaje al fallecido Kobe y a su hija Gigi Bryant. “Además de eso, simplemente quise aprovechar el momento para rendirle tributo. Creo que me dio buena energía”.

Tras afirmar que la separación de Under Armour era lo mejor para ambas partes, Curry se convirtió en agente libre con su marca de calzado y ropa. Demostró que sigue siendo una inversión inteligente.

Curry igualó el récord de Michael Jordan de más partidos con 40 o más puntos después de cumplir 30 años, a los 44 años.

Curry anotó 46 puntos y lideró a Golden State a una victoria de 125-120 sobre San Antonio el miércoles.

“Eso es genial”, dijo Curry sobre el récord. “Desde una perspectiva personal, el simple hecho de estar entre esos grandes es un reconocimiento. Me enorgullezco de mi trayectoria, así que fue genial”.

En su tercer partido tras perderse tres por una enfermedad persistente, Curry jugó todo el tercer cuarto el viernes contra los Spurs. Anotó 17 puntos en ese cuarto, con un 4 de 8 en triples.

“Es bueno verlo en la cancha con su carrera normal, su trote normal, su salto normal, su ritmo normal”, dijo el base de los Warriors, Gary Payton II. “Ya no está enfermo. Una vez que arranca, solo intentamos encontrarlo, intentamos pasarle el balón para facilitarnos las cosas”.

No fue tan fácil para Curry, ya que intercambió canastas con Wembanyama.

El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, recibió una falta técnica después de que Jimmy Butler empujara a Wembanyama fuera de la cancha en un balón suelto. Wembanyama anotó los tres tiros libres, dándole a los Spurs una ventaja de 92-82 con 7:25 minutos restantes.

Luego, Curry anotó 14 puntos en los últimos 7:12 para que Golden State remontara en el cuarto período por segundo partido consecutivo en San Antonio.

“No conseguimos lo que debíamos haber conseguido”, dijo Wembanyama sobre la estelar actuación de Curry en los tiros.