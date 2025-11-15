Los Pelicans despiden al dirigente Willie Green tras apenas 12 partidos

Los New Orleans Pelicans despidieron el sábado al entrenador Willie Green tras un inicio de 2-10 en su quinta temporada al mando.

Joe Dumars, vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto de los Pelicans, quien anunció el cambio de entrenador, nombró a James Borrego, exentrenador de los Charlotte Hornets y asistente principal, como entrenador interino. Los Pelicans jugarán su próximo partido en casa el domingo por la noche contra los Golden State Warriors.

“En realidad, el récord de victorias y derrotas no fue el factor determinante”, dijo Dumars. “Tenemos que establecer quién va a estar aquí en Nueva Orleans de ahora en adelante y, sinceramente, no vi que eso sucediera”.

Más bien, Dumars veía a un equipo que “perdía de la misma manera, una y otra vez”.

“Eso no es una mejora”, continuó. “Tenemos que dejar claro que vamos a jugar con intensidad cada noche. Antes de poder llegar a ser alguien en esta liga, primero hay que demostrarlo… y eso es lo que sigo buscando ahora mismo”.

La dueña del equipo, Gayle Benson, quien ha estado sometida a una creciente presión pública durante las recientes temporadas difíciles tanto para los Pelicans como para los Saints de la NFL, a menudo habló con entusiasmo de Green y su familia, pero dijo que confiaba en Dumars “para tomar las decisiones correctas para nuestra franquicia”.

“Siento una enorme admiración y respeto por Willie Green, y agradezco sinceramente todo lo que ha hecho por nuestra organización en los últimos años”, dijo Benson. “Este es un negocio difícil y estas son decisiones complicadas”.

Borrego fue entrenador principal de los Charlotte Hornets durante cuatro temporadas, de 2018 a 2022, con un balance de 138-163, incluyendo 43-39 en su última temporada. También fue entrenador principal interino de Orlando durante la temporada 2014-15.

“Es un día duro”, dijo Borrego. “Me han despedido. Willie creía en mí, confiaba en mí, me contrató… Todos tenemos la responsabilidad. No es solo culpa suya”.

Dumars dijo que espera que el ascenso de Borrego dure al menos lo que resta de esta temporada, pero no pudo garantizar si circunstancias “imprevistas” podrían cambiar eso.

“Borrego ya ha sido entrenador principal en la NBA y entiende el trabajo”, dijo Dumars. “Por lo tanto, tenemos mucha fe y confianza en James”.

Borrego señaló que asumirá el cargo cuando aún quedan 70 partidos de la temporada regular.

“Aquí queda mucho baloncesto por jugar”, dijo. “Tenemos tiempo para mejorar”.

“Tenemos que convertirnos en un grupo más resistente y físicamente fuerte, punto, sea lo que sea que eso signifique”, dijo Borrego. “La situación ahora mismo es muy cambiante”.

Green, contratado para su primer puesto de entrenador principal en 2021 por el ex jefe de operaciones de baloncesto de los Pelicans, David Griffin, tuvo un récord de 150-190 en cuatro temporadas y media.