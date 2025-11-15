Lautaro y Messi anotan en la victoria de Argentina 2-0 ante Angola

Con tantos de Lautaro Martínez y Leo Messi, Argentina derrotó el viernes 2-0 a Angola en partido de preparación con miras al Mundial de 2026.

Martínez abrió el marcador a los 44 minutos tras un pase de Messi, quien aumentó la diferencia al 82.

Con este tanto, Messi llegó a 115 anotaciones en 196 partidos internacionales.

Después de cerrar las eliminatorias sudamericanas al Mundial en la cima con 12 triunfos en 18 partidos, la Albiceleste, que venía de vencer a Puerto Rico (6-0) y Venezuela (1-0) en octubre, finalizó su calendario de 2025 con un triunfo liderado por su capitán, que aspira jugar su sexta Copa del Mundo el próximo año.

En el estadio 11 de noviembre en Luanda, capital de Angola, los argentinos comenzaron pasivos, pese a contar con la presencia de ocho campeones del mundo en el once inicial.

Con la inclusión de Nico González como carrilero izquierdo, la Albiceleste formó con tres defensas, en tanto, Messi estuvo rodeado por los creativos Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Giovani Lo Celso y Thiago Almada, con Lautaro como referencia ofensiva.

Angola, 89na del ranking FIFA, se contagió en el arranque por el aliento de los más de 50 mil hinchas que asistieron al encuentro, que se disputó en el marco del 50mo aniversario de la independencia del país africano de Portugal.

El extremo local Chico Banza protagonizó el primer intento de los locales a los 12 minutos con un remate que exigió al arquero Gerónimo Rulli, quien reemplazó a Emiliano Martínez, ausente en esta convocatoria por decisión concertada con el seleccionador Lionel Scaloni.

Además de la ausencia de Martínez, los campeones del mundo no contaron con Enzo Fernández por molestias en una rodilla ni con los jugadores del Atlético de Madrid Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, quienes no se realizaron a tiempo la vacunación requerida para ingresar a Angola.

El defensa Lisandro Martínez y el volante ofensivo Franco Mastantuono formaron parte de la concentración que se realizó esta semana en Alicante, España, pero no estuvieron disponibles por lesión.

Messi aprovechó su estancia en territorio español para visitar el estadio Camp Nou, de Barcelona, donde se formó en las inferiores y jugó como profesional entre 2004 y 2021 hasta que se produjo su marcha al París Saint Germain.

Al 19, una presión alta de Almada generó una oportunidad de Messi, que aprovechó un pase de Martínez para probar los reflejos del portero Hugo Marques.

Aunque el mal estado del campo de juego dificultó las combinaciones argentinas, Messi confirmó al 39 la mejoría de la Albiceleste tras dibujar una doble pared con Almada y finalizar con un tiro apenas desviado.

Antes del entretiempo, Messi envió un pase filtrado para Martínez, quien abrió el marcador con un tiro cruzado que pasó entre las piernas de Marques.

En la segunda parte, la Albiceleste continuó manejando la pelota (65% de posesión), pero no aceleró el ritmo de juego y se conformó con sostener la ventaja con la posesión.

A los 59 minutos ingresó Kevin Mac Allister (defensa del Union Saint-Gilloise belga), para convertirse en el 56mo futbolista que debuta en la era Scaloni y quien compartió en la cancha con su hermano Alexis.