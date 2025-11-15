Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se encuentran nueva vez en una final de tenis

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han estado jugando el uno contra el otro casi todo el año por los títulos más importantes del tenis.

Ahora irán por un nuevo trofeo importante el domingo: las Finales de la ATP.

El número 1 del ranking, Alcaraz, venció a Felix Auger-Aliassime 6-2, 6-4, y el número 2, Sinner, derrotó a Alex de Miñaur 7-5, 6-2 ante su público local italiano en las semifinales el sábado para establecer otro encuentro entre los dos jugadores que se han distanciado del resto del campo.

“Espero al menos tres o cuatro personas en el público animando por mí”, dijo Alcaraz con una sonrisa. “Va a ser realmente difícil. Estoy muy feliz de ver a Jannik en otra final. Cada vez que nos enfrentamos en una final, elevamos nuestro nivel al máximo”.

Alcaraz ya aseguró el puesto número 1 al final del año, pero estará disputando su primera final en el evento para los ocho mejores jugadores del año.

Sinner jugará su tercera final consecutiva en Turín y buscará su segundo trofeo consecutivo. El jugador no ha perdido un set en las Finales desde que fue vencido por Novak Djokovic en el juego por el campeonato de 2023, una racha de 18 sets consecutivos.

“Estos son juegos que espero con ansias”, dijo Sinner. “También para ver dónde está realmente mi nivel, pero al mismo tiempo es genial antes de la temporada baja tener este enfrentamiento... por supuesto, me siento cómodo en una cancha dura indoor”.

Sinner y Alcaraz se han enfrentado en las últimas tres finales de Grand Slam: Alcaraz venció a Sinner en un tiebreaker en el quinto set para ganar el Abierto de Francia; Sinner obtuvo una medida de venganza al vencer a Alcaraz por el trofeo de Wimbledon; luego Alcaraz volvió a salir victorioso en el Abierto de Estados Unidos.

“Cada enfrentamiento es diferente. Lo vimos en Roma y París. Incluso si es la misma superficie, puede cambiar”, dijo Sinner.

Sinner también ganó el Abierto de Australia —venciendo a Alexander Zverev en la final— por lo que él y Alcaraz ganaron dos majors cada uno este año.

En total, será la sexta vez que Alcaraz y Sinner se enfrenten este año. También se enfrentaron en la final del Abierto de Italia (ganada por Alcaraz) y la final del Abierto de Cincinnati (ganada por Alcaraz cuando Sinner se retiró debido a una enfermedad).

Alcaraz lidera a Sinner 10-5 en sus enfrentamientos de carrera.

Alcaraz va de 4-0 esta semana

Alcaraz aplicó presión a Auger-Aliassime desde el principio y, al igual que Sinner, mejoró a 4-0 esta semana.

Alcaraz superó a Auger-Aliassime 25-15 en winners y cometió la mitad de errores no forzados que su oponente, 10-20. El jugador calificó su actuación como la mejor del torneo.

“Estoy muy contento con el nivel de hoy”, dijo Alcaraz. “Jugué muy sólido, muy agresivamente”.

Es la tercera vez de Alcaraz en las Finales, aunque se retiró de su primera aparición en 2022 debido a una lesión. El año pasado, fue eliminado en la fase de grupos tras las derrotas ante Casper Ruud y Zverev, venciendo solo a Andrey Rublev.

Auger-Aliassime venció a Ben Shelton y Zverev en la fase de grupos después de perder ante Sinner, y terminará el año en el puesto número 5, el más alto de su carrera, después de una sólida temporada indoor.