Leury García decide la victoria de los Gigantes sobre los Toros

Leury García remolcó la carrera decisiva en la victoria 3-2 de los Gigantes del Cibao sobre los Toros del Este este jueves, en la continuación del torneo 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol, dedicado a Juan Marichal y por la Copa Banreservas.

Los Gigantes fabricaron tres carreras en la segunda entrada, apoyados en un sencillo de Julio Carreras, dos errores defensivos y un roletazo productor de García.

Los Toros descontaron con una vuelta en el tercero por hit de Mickey Gasper y otra en el séptimo impulsada por Gilberto Celestino, sin poder igualar el marcador.

El líder de bateo del torneo, Jack Holton, conectó un hit ante Aaron Sánchez y elevó su promedio a .419 en 12 partidos.

Emilio Vargas inició por los Gigantes con 2.2 entradas de una carrera. Shane Greene (1-0) trabajó 2.1 episodios en blanco para llevarse la victoria y Chris Ellis logró su sexto salvamento.

Aaron Sánchez (3-1) cargó con la derrota pese a permitir solo una carrera limpia en seis capítulos.

Por los Gigantes: Marco Hernández 4-2, doble y anotada; Leury García 4-1, doble y remolcada; Jack Holton 4-1; Julio Carreras 4-1, anotada y empujada; Kelvin Gutiérrez 3-1, anotada.

Por los Toros: Gilberto Celestino 3-2, remolcada; Mickey Gasper 3-1, empujada; Jared Oliva 4-1, doble; Denzer Guzmán 4-1, doble.

La liga recesa este fin de semana por el Juego de Estrellas LIDOM–LBPRC, pautado para el domingo en el Citi Field de Nueva York. La acción se reanuda el lunes con tres partidos, incluyendo Estrellas–Gigantes en San Francisco de Macorís.