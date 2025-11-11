Vogt y Murphy conquistan los premios de Managers del Año

Stephen Vogt de Cleveland ganó su segundo premio consecutivo al Manager del Año de la Liga Americana y Pat Murphy de Milwaukee repitió el honor en la Nacional.

Vogt recibió 17 de los 30 votos para el primer lugar por parte de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos, superando a John Schneider de Toronto y Dan Wilson de Seattle. La votación se llevó a cabo antes de la postemporada y los resultados se anunciaron el martes por la noche.

Murphy obtuvo 27 votos para el primer lugar. Terry Francona de Cincinnati fue segundo, seguido por Rob Thomson de Filadelfia.

El último manager de la Liga Americana en ganar el premio en temporadas consecutivas fue Kevin Cash de Tampa Bay en 2020 y 2021. El anterior manager en repetir como galardonado de la Liga Nacional fue Bobby Cox para Atlanta en 2004 y 2005.

Este miércoles, se anunciará al ganador del Premio Cy Young para cada liga. El jueves, se entregarán los premios al Jugador Más Valioso.

Cleveland estaba detrás de Detroit por 15 juegos y medio a principios de julio y por 11 juegos a comienzos de septiembre antes de remontar para asegurar el título de la división en el último día de la temporada. Según el EliasSports Bureau, fue el mayor repunte en una temporada en la historia de las Grandes Ligas.

Los Guardianes también se convirtieron en el cuarto equipo de las mayores en llegar a los playoffs a pesar de tener una racha de derrotas de al menos diez juegos durante la temporada regular, uniéndose a los Dodgers de 2017, los Bravos de 1982 y los Giganes de Nueva York de 1951. El club de Vogt perdió diez juegos seguidos del 26 de junio al seis de julio.

Cleveland tuvo una gran racha en septiembre, después de que dos dominicanos, el cerrador Emmanuel Clase y el abridor Luis Ortiz fueron suspendidos con goce de sueldo como parte de una investigación de las mayores sobre apuestas deportivas.

Murphy guio a Milwaukee a un récord de 97-65, el mejor de las Grandes Ligas este año, estableciendo un récord de franquicia en victorias. Los Cerveceros estaban en segundo lugar de la División Central de la Liga Nacional a principios de julio antes de superar a los Cachorros de Chicago con una notable racha de 29-4 que incluyó una racha de 14 victorias consecutivas, otro récord de la franquicia.

Milwaukee eliminó a Chicago en una memorable serie divisional de la Liga Nacional antes de ser barrido por los Dodgers en la Serie de Campeonato. La victoria en cinco juegos sobre los Cachorros, rivales de división, fue la primera serie de postemporada ganada por los Cerveceros desde que barrieron a Colorado en la divisional de 2018.

El afable Murphy, quien cumplirá 67 años el 28 de noviembre, fue entrenador de banca de Milwaukee durante ocho temporadas. Se le ascendió después de que Craig Counsell se marchó a los Cachorros en noviembre de 2023.

Los Cerveceros también ganaron la División Central de la Liga Nacional en la primera temporada de Murphy a cargo, terminando con un récord de 93-69.

“Este es un honor tremendo y bien merecido por segundo año consecutivo”, dijo el presidente de operaciones de béisbol de los Cerveceros, Matt Arnold, en un comunicado.

Murphy tuvo una larga carrera como entrenador a nivel universitario, incluyendo períodos en Notre Dame y Arizona State, antes de servir como asistente especial con los Padres de San Diego para la temporada 2010. Tuvo un récord de 42-54 como manager interino de los Padres en 2015.