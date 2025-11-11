resultado
Rodríguez y Escarra batean jonrones y las Aguilas siguen indetenibles en el primer lugar
Los aguiluchos se imponen a los Gigantes con marcador de 6 por 1 y logran su triunfo 12
Combinando una buena salida de su abridor, un relevo hermético y estacazos de JC
Escarra y Emmanuel Rodríguez, las Águilas Cibaeñas superaron a los Gigantes 6-1, en partido
celebrado la noche del martes en el Estadio Cibao, afianzándose en la primera posición del campeonato
de béisbol otoño-invernal 2025-2026.
El abridor Devin Smeltzer hizo una buena labor en las primeras 4.0 entradas y el mánager Pipe Urueta
movió con maestría el bullpen, dejando a sus adversarios en una sola carrera, que fue sucia.
Los aguiluchos pusieron la serie particular contra los Gigantes en 5-1, asegurando un empate, después
de haber jugado 6 de los 10 partidos. Con el triunfo, las Águilas pusieron su marca en 7-1 en el estadio
Cibao y 5-2 en la ruta, para la mejor marca del torneo: 12-3.
El lanzador ganador del partido fue Huáscar Ynoa (2-0) y la derrota para Christopher Molina (1-1).
El zurdo importado Devin Smeltzer, a quien los Gigantes alinearon con 9 bateadores derechos, fue el
lanzador abridor de las Águilas. Smeltzer terminó la cuarta entrada con 3 ponches y parecía
encaminarse a completar 5.0 entradas, pero un apagón demoró el encuentro y no pudo salir más.
Smeltzer trabajó 4.0 capítulos de una carrera que fue sucia, con 5 hits, 2 bases y 3 ponches. El desfile
de los relevistas lo inició Huáscar Ynoa (5), seguido por Junior Fernández (7), Richard Rodríguez (8)
y José Cuás (9).
Por los visitantes, estaba programado para comenzar en el montículo el zurdo Steve Moyers, pero salió
al box Christopher Molina, quien trabajó 3.0 episodios de 3 carreras (una limpia), permitió 2
imparables, transfirió a 3 y abanicó a 3.
Los relevos comenzaron con Juan Arnaud (4), Hansel Robles (5), Alberto Pacheco (6) y Yovanny Cruz
(8).
La ofensiva de los aguiluchos fue encabezada por JC Escarra y Emmanuel Rodríguez, con un
cuadrangular por cabeza; Ángel Genao conectó dos cohetazos, y Leody Taveras y Ezequiel Durán, un
sencillo cada uno.
Tres bateadores de los francomacorisanos pegaron los 6 hits del equipo: Jake Holton, Deyvison De los
Santos y Johan Rojas, con dos cada uno.
Así anotaron
Los Gigantes madrugaron con una carrera en la primera entrada, cuando, después de dos outs, José
Sirí se embasó por error del torpedero Ángel Genao y anotó por sencillos consecutivos de Jake Holton
y Deyvison De los Santos.
Las Águilas ripostaron en el cierre del episodio con 3 anotaciones: sencillos corridos de Leody Taveras
y Ezequiel Durán, transferencia a JC Escarra, elevado de sacrificio de Aderlin Rodríguez que igualó
la pizarra; cuatro malas a José Rodríguez llenaron las almohadillas y, cuando el cátcher Cooper
Johnson intentó sorprenderlo, botó la pelota, anotando Durán y Escarra.
En el quinto de los dueños de casa hubo dos vueltas más, cuando Leody Taveras negoció transferencia
y JC Escarra disparó cuadrangular por el bosque derecho.
La sexta de los amarillos llegó en la novena entrada, cuando Emmanuel Rodríguez pegó un largo
cuadrangula