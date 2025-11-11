Rodríguez y Escarra batean jonrones y las Aguilas siguen indetenibles en el primer lugar

Combinando una buena salida de su abridor, un relevo hermético y estacazos de JC

Escarra y Emmanuel Rodríguez, las Águilas Cibaeñas superaron a los Gigantes 6-1, en partido

celebrado la noche del martes en el Estadio Cibao, afianzándose en la primera posición del campeonato

de béisbol otoño-invernal 2025-2026.

El abridor Devin Smeltzer hizo una buena labor en las primeras 4.0 entradas y el mánager Pipe Urueta

movió con maestría el bullpen, dejando a sus adversarios en una sola carrera, que fue sucia.

Los aguiluchos pusieron la serie particular contra los Gigantes en 5-1, asegurando un empate, después

de haber jugado 6 de los 10 partidos. Con el triunfo, las Águilas pusieron su marca en 7-1 en el estadio

Cibao y 5-2 en la ruta, para la mejor marca del torneo: 12-3.

El lanzador ganador del partido fue Huáscar Ynoa (2-0) y la derrota para Christopher Molina (1-1).

El zurdo importado Devin Smeltzer, a quien los Gigantes alinearon con 9 bateadores derechos, fue el

lanzador abridor de las Águilas. Smeltzer terminó la cuarta entrada con 3 ponches y parecía

encaminarse a completar 5.0 entradas, pero un apagón demoró el encuentro y no pudo salir más.

Smeltzer trabajó 4.0 capítulos de una carrera que fue sucia, con 5 hits, 2 bases y 3 ponches. El desfile

de los relevistas lo inició Huáscar Ynoa (5), seguido por Junior Fernández (7), Richard Rodríguez (8)

y José Cuás (9).

Por los visitantes, estaba programado para comenzar en el montículo el zurdo Steve Moyers, pero salió

al box Christopher Molina, quien trabajó 3.0 episodios de 3 carreras (una limpia), permitió 2

imparables, transfirió a 3 y abanicó a 3.

Los relevos comenzaron con Juan Arnaud (4), Hansel Robles (5), Alberto Pacheco (6) y Yovanny Cruz

(8).

La ofensiva de los aguiluchos fue encabezada por JC Escarra y Emmanuel Rodríguez, con un

cuadrangular por cabeza; Ángel Genao conectó dos cohetazos, y Leody Taveras y Ezequiel Durán, un

sencillo cada uno.

Tres bateadores de los francomacorisanos pegaron los 6 hits del equipo: Jake Holton, Deyvison De los

Santos y Johan Rojas, con dos cada uno.

Así anotaron

Los Gigantes madrugaron con una carrera en la primera entrada, cuando, después de dos outs, José

Sirí se embasó por error del torpedero Ángel Genao y anotó por sencillos consecutivos de Jake Holton

y Deyvison De los Santos.

Las Águilas ripostaron en el cierre del episodio con 3 anotaciones: sencillos corridos de Leody Taveras

y Ezequiel Durán, transferencia a JC Escarra, elevado de sacrificio de Aderlin Rodríguez que igualó

la pizarra; cuatro malas a José Rodríguez llenaron las almohadillas y, cuando el cátcher Cooper

Johnson intentó sorprenderlo, botó la pelota, anotando Durán y Escarra.

En el quinto de los dueños de casa hubo dos vueltas más, cuando Leody Taveras negoció transferencia

y JC Escarra disparó cuadrangular por el bosque derecho.

La sexta de los amarillos llegó en la novena entrada, cuando Emmanuel Rodríguez pegó un largo

cuadrangula