Lewin Díaz, jonronero histórico en Corea

De ser un talento callado durante una década en los circuitos minoritarios de Estados Unidos, Lewin Díaz paso este año a ser un pelotero historia en la Liga de Béisbol de Corea del Sur.

El inicialista dominicano, cuya mayor cantidad de vuelacercas en una estación en las Menores fueron 27 en 2019, se despidió en la finalizada jornada con los Samsung Lions con la friolera de 50 bambinazos, así como 158 producidas.

Ambas cifras, redondas y respetables para cualquiera de los varios cientos de peloteros extranjeros que hayan accionado en los diferentes conjuntos de la Liga de Corea, entidad que tiene 43 años.

En el renglón de los cuadrangulares la meritoria cantidad disparada lo convirtió en el primer pelotero foráneo en la historia en alcanzar el medio centenar de bambinazos en una temporada.

En ese mismo aspecto, se unió a Lee Seung-yuop, ex de los Lions y quien posee el récord con 56, logrado en 2003 y también produjo 54 jonrones en 1999. En el mismo 2003, Shim Chong-soo, de los Hyundai Unicorns disparó 53 jonrones y Park Byung-ho, actual de los Liosn tuvo 52 y luego 53 jonrones en 2014 y 2015 para los Nexen Heroes.

Pero este barraje jonronero lo hizo acompañar de 156 empujadas, la mayor cifra en los anales del circuito, con lo cual superó las 146 de Park Park alcanzada en el 2015.

Lewin Díaz y

su gran renacer

Pero, ¿Quién es Lewin Díaz, un pelotero que casi nació de la nada para adueñarse del pasatiempo de Korea e inscribir su nombre con letras doradas en los libros de récords?.

El nativo de Santiago había sido en el 2013 un fichaje de los Mellizos de Minnesota, club con el que permaneció seis campañas en las Menores.

En el 2019 fue transferido a los Marlins, club con el que accionó en sus trío de estaciones en las Mayores y con el que bateó para .181 (321-58) con 13 vuelacercas y 27 producidas.

De intentos fallidos

a líder en Corea

Luego de eso tuvo intentos fallidos con los Piratas, Orioles y Nacionales, hasta pactar en la Liga de México con Campeche y finalmente con los Lions con quienes promedió .282 (110-31) con 7 jonrones.

Esto le mereció que el club lo vuelva a firmar para este año, en el cual hizo explosión y se convirtió en un pelotero historia para los Samsung y el propio circuito de Korea.

Hoy Lewin Díaz es un héroe para la amplia fanaticada que siguen este béisbol.

Trabajó fuerte

con Tatis

Tras culminar la campaña del 2024, Díaz vino a Dominicana en el invierno y trabajó de manera incansable con Fernando Tatis Padre y sus resultados no se hicieron esperar.

El se convirtió en otro pelotero más que pasa por las manos del gran hombre del bateo, quien en el pasado reciente a laborado con su hijo, Tatis Jr, así como con Robinson Canó.

Díaz también se sometió a un amplio programa de levantar pesar y de esas laboriosas jornadas vienen sus éxitos en el béisbol de Corea.

Todos hablan y comentan sobre Díaz, ahora son muchos quienes se preguntan si pudiera tener un retorno a las Grandes Ligas