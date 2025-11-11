Las Estrellas remontan y derrotan a los Toros con marcador de 9 vueltas por 5

Las Estrellas logró la noche de este martes su segunda victoria en línea al derrotar 9-5 a los Toros del Este en partido celebrado en el Estadio Francisco Micheli de esta ciudad y correspondiente al torneo de béisbol otoño-invernal 2025-2026.

Euribiel Ángeles produjo la carrera que le dio la ventaja al equipo en la sexta entrada.

Con el partido 5-4 a favor de los taurinos en la parte alta de la sexta entrada, los dirigidos por Fernando Tatis lograron un rebase con cuatro carreras, entre las que se destaca la de Ángeles para colocar la pizarra 6-5.

Con el revés, los Toros quebraron una racha de cuatro victorias y de paso colocarse a un juego por encima de las Estrellas, que se quedan solas en la cuarta posición del torneo que está dedicado al inmortal de Cooperstown don Juan Marichal en opción a la Copa Banreservas.

La victoria fue para Raffi Vizcaíno (1-0), mientras que el derrotado fue Jorge Bautista (1-1).

Este miércoles, el representativo de la “Sultana del Este” recibe la visita de las Águilas Cibaeñas en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. El encuentro está pautado para iniciar a las 7:30 de la noche y en el montículo estará Enny Romero.

Por las Estrellas inició el partido Luis Ledo, quien lanzó tres entradas de cuatro hits, cuatro carreras (tres de ellas limpias) y tres boletos. Fue reemplazado por Marcos Diplán (4), Raffi Vizcaíno (5), Patrick Weigel (6), Tomohiro Anraku (8) y Neftalí Feliz (9).

De su lado, por los Toros abrió Justin Courtney, con labor de cuatro episodios de un imparable, una transferencia y tres ponches. Fue sustituido por George Soriano (5), José Manuel Fernández (5), Gerson Moreno (5), Jorge Bautista (6), Emailin Montilla (6), José Adames (7), Yohan Ramírez (8) y Joe Corbett (9).

Las carreras

En la primera entrada, los Toros lograron tres carreras, una por sencillo de Bryan de la Cruz; otra por error en tiro del receptor Carlos Martínez, y una tercera elevado de sacrificio de Yairo Muñoz.

En la cuarta, los taurinos se despegaron más en el marcador al producir su cuarta carrera por doble de Eloy Jiménez. En el quinto, Gilberto Celestino le dio la quinta vuelta a los Toros con rodado por la primera base.

En la parte alta de la quinta entrada, las Estrellas se acercaron en el marcador con cuatro carreras. Una por doble de Junior Pérez, otra por Carlos Martínez, una tercera por elevado de sacrificio de Euribiel Ángeles y una última por transferencia con las bases llenas a Eguy Rosario.

En el sexto, el equipo de la enseña verde pasó a tomar el control del partido. Vidal Bruján en encargó de igualar las acciones con doble. Luego, Ángeles remolcó la carrera de la ventaja por otro doble, mientras que Raimel Tapia disparó un sencillo de dos vueltas.

En el octavo, las Estrellas volvieron a pisar el box con su novena carrera producto de un balk del relevista Yohan Ramírez con Ángeles en la caja de bateo.