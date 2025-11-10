Emmanuel Clase y Luis Ortiz enfrentan hasta 65 años de cárcel

Cerca de cuatro meses después de que ambos fueran separados de su equipo en medio de la temporada, los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz fueron acusados formalmente por el Tribunal del Distrito del Este de Nueva York de aceptar sobornos para avisar con antelación a los apostadores deportivos sobre el tipo de lanzamientos que harían y de lanzar intencionalmente bolas en lugar de strikes para asegurar apuestas exitosas.

Clase, de 27 años, y Ortiz, de 26, fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico por privación de servicios honestos, conspiración para influir en competiciones deportivas mediante soborno y conspiración para el blanqueo de capitales. Los cargos más graves conllevan una pena potencial de hasta 20 años de prisión en caso de condena.

De acuerdo con la acusación presentada por las autoridades estadounidenses, los apostadores que conspiraron con los lanzadores de los Guardianes de Cleveland obtuvieron alrededor de 450,000 dólares en ganancia por las apuestas realizadas con los picheos ilegales realizados por ambos jugadores; 400,000 producidos por Clase, mientras que el monto restante por Ortiz.

El documento, al cual el LISTÍN DIARIO tuvo acceso, señala que a partir de mayo de 2023 Clase y el denominado “apostador” acordaron los lanzamientos específicos que este realizaría en ciertos juegos de MLB.

“Por lo general, acordaban que Clase lanzaría bolas (en lugar de strikes) y sliders (en vez de cutters), lanzamientos más lentos (en vez de rectas cortadas más rápidas), y a menudo en los primeros lanzamientos de un turno al bate cuando Clase entraba como relevista. Con el conocimiento y la aprobación del lanzador, los apostadores 1-2 y varios otros utilizaron esta información para realizar más de cien apuestas fraudulentas, tanto directas como combinadas, sobre la velocidad del lanzamiento y la cantidad de bolas y pelotazos en los lanzamientos en las Plataformas de Apuestas”, explica la acusación.

El primero de esos lanzamientos, que recoge el documento, sucedió el 19 de mayo de 2023, cuando los Guardianes jugaron un partido contra los Mets. Tras recibir información anticipada de parte de Clase, sobre un lanzamiento específico que tenía previsto realizar, los apostadores ganaron aproximadamente 27,000 dólares al apostar a que un lanzamiento sería más rápido que 94.95 mph.

El 12 de abril de 2025, aproximadamente, los apostadores ganaron aproximadamente de 15,000 dólares al realizar múltiples apuestas a que un lanzamiento de Clase sería bola o golpeado y tendría una velocidad inferior a 98.45 mph.

Las autoridades norteamericanas señalan que Clase, en varias ocasiones, se comunicaba mediante su teléfono celular con los principales dos apostadores para coordinar las apuestas que se iban a realizar.

El 11 de mayo de este año los apostadores ganaron aproximadamente 11,000 dólares apostando al mismo resultado; dos días después, el 13 de mayo se hicieron con la suma de 3,500 al realizar múltiples apuestas a que un lanzamiento de Clase sería bola o pelotazo y que su velocidad sería inferior a 99.45 mph.

Luis Ortiz entró en escena en junio del 2025, luego de que este fuera convencido por Clase; en el partido del día 15 de ese mes, los apostadores realizaron varias apuestas por un total aproximado de 13,000 dólares en las plataformas de apuestas a que el primer lanzamiento que Ortiz realizaría contra el bateador que iniciaría la segunda entrada, sería bola.

El abridor dominicano ejecutó, lo que generó un pago de aproximadamente 26,000 dólares.

Antes del inicio del partido del 27 de junio, se apostaron unos 18,000 dólares en las plataformas de apuestas a que el segundo lanzamiento de Ortiz sería bola, lo que generó un pago para los apostadores de aproximadamente $37,000.

Más Reuniones en casa de Clase Según la acusación, este habría utilizado una de sus residencias en Ohio para coordinar la manipulación de lanzamientos que beneficiaba a un supuesto esquema ilegal de apuestas deportivas, previo a los juegos en los cuales participaba.

​El documento coloca de ejemplo el pasado 25 y 26 de abril, cuando, además de realizar los encuentros, gestionó boletas para que los apostadores asistieran al partido de Cleaveland contra los Medias Rojas de Boston.

​Asimismo, menciona el pasado 11 de mayo, fecha en la cual supuestamente el apostador viajó hacia Ohio y visitó de nuevo al beisbolista Clase, quien procedió a conseguirle entradas para que asistiera al partido que jugaría ese mismo día.

A través del celular

De acuerdo a la acusación, el 17 de mayo de 2025, mientras los Guardianes de Cleveland jugaban un partido contra los Rojos de Cincinnati, Emmanuel Clase, utilizó su teléfono para enviar un mensaje en violación a las reglas de MLB.

Dos horas después de iniciado este partido, aproximadamente a las 8:24 p. m (el partido inició cerca de las 6:40 p.m.) el lanzador envió un mensaje de texto a una persona identificada como “apostador 1 preguntándole si estaba listo”. El apostador respondió “por supuesto”. Estos apostadores son de nacionalidad dominicana, según la acusación.