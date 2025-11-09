Apuestas MLB: Luis Ortiz fue arrestado en Boston y Emmanuel Clase se encuentra prófugo

Dos lanzadores de las Grandes Ligas de Béisbol fueron acusados el domingo de aceptar sobornos para avisar con antelación a los apostadores deportivos sobre el tipo de lanzamientos que harían y de lanzar intencionalmente bolas en lugar de strikes para asegurar apuestas exitosas.

Emmanuel Clase y Luis Ortiz, ambos lanzadores de los Cleveland Guardians, han estado de baja remunerada no disciplinaria desde julio, mientras las Grandes Ligas de Béisbol investigaban una actividad inusualmente alta de apuestas durante los partidos en los que lanzaban.

Clase, de 27 años, y Ortiz, de 26, fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico por privación de servicios honestos, conspiración para influir en competiciones deportivas mediante soborno y conspiración para el blanqueo de capitales. Los cargos más graves conllevan una pena potencial de hasta 20 años de prisión en caso de condena.

Ortiz fue arrestado por el FBI el domingo por la mañana en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston. Se espera que comparezca ante un tribunal federal en Boston el lunes.

Las Grandes Ligas de Béisbol informaron que contactaron a las autoridades federales al iniciar la investigación sobre las apuestas inusuales y que han cooperado plenamente con ellas. "Estamos al tanto de la acusación formal y del arresto de hoy, y nuestra investigación continúa", indicó el comunicado.

En un comunicado, los Guardians dijeron: “Estamos al tanto de la reciente acción policial. Seguiremos cooperando plenamente con las fuerzas del orden y las Grandes Ligas de Béisbol mientras continúan sus investigaciones”.

El abogado de Ortiz declinó hacer comentarios cuando fue contactado por The Associated Press y el abogado de Clase no respondió de inmediato a los mensajes en busca de comentarios.