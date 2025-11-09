Emmanuel Clase y Luis Ortiz: Apostadores ganaron 450,000 dólares con amaños de picheos

Los apostadores que conspiraron con los lanzadores de Grandes Ligas Emmanuel Clase y Luis Ortiz obtuvieron alrededor de 450,000 dólares en ganancia por las apuestas realizadas con los picheos ilegales realizados por ambos jugadores de los Guardianes de Cleveland.

De acuerdo con la acusación presentada por el Tribunal del Distrito del Este de Nueva York, los apostadores obtuvieron 400,000 dólares en ganancia solo con los tratos realizados con Clase, el cerrador de los Guardianes.

El documento, al cual el LISTÍN DIARIO tuvo acceso, señala que a partir de mayo de 2023 Clase y el denominado “apostador” acordaron los lanzamientos específicos que este realizaría en ciertos juegos de MLB.

“Por lo general, acordaban que Clase lanzaría bolas (en lugar de strikes) y sliders (en vez de cutters), lanzamientos más lentos (en vez de rectas cortadas más rápidas), y a menudo en los primeros lanzamientos de un turno al bate cuando Clase entraba como relevista. Con el conocimiento y la aprobación del lanzador, los apostadores 1-2 y varios otros utilizaron esta información para realizar más de cien apuestas fraudulentas, tanto directas como combinadas, sobre la velocidad del lanzamiento y la cantidad de bolas y pelotazos en los lanzamientos en las Plataformas de Apuestas”, explica la acusación.

El primero de esos lanzamientos, que recoge el documento, sucedió el 19 de mayo de 2023, cuando los Guardianes jugaron un partido contra los New York Mets.

Tras recibir información anticipada de parte de Clase, sobre un lanzamiento específico que tenía previsto realizar, los apostadores ganaron aproximadamente 27,000 dólares al apostar a que un lanzamiento sería más rápido que 94.95 mph.

De manera similar ocurrió alrededor del 3 de junio de 2023, cuando los Guardianes jugaron un partido de la MLB contra los Mellizos de Minnesota; en esa ocasión ganaron aproximadamente US$38,000 al realizar múltiples apuestas a que un lanzamiento de Clase sería bola y más lento que 94.95 mph.

En otro caso, alrededor del 7 de junio de 2023, cuando jugaron un partido contra los Medias Rojas de Boston, estos se hicieron de aproximadamente 58,000 dólares al realizar múltiples apuestas a que un lanzamiento de CLASE sería bola o golpeado y que su velocidad sería inferior a 94.95 mph.

El 12 de abril de 2025, aproximadamente, los apostadores ganaron aproximadamente de 15,000 dólares al realizar múltiples apuestas a que un lanzamiento de CLASE sería bola o golpeado y tendría una velocidad inferior a 98.45 mph.

Las autoridades norteamericanas señalan que Clase, en varias ocasiones, se comunicaba mediante su teléfono celular con los principales dos apostadores para coordinar las apuestas que se iban a realizar.

“Como parte del plan, Clase usó su teléfono celular en medio de partidos de la MLB en los que participaban los Cleveland Guardians —en contravención de las reglas de la MLB— para coordinarse con el apostador 1 Por ejemplo, alrededor del 17 de mayo de 2025, los Cleveland Guardians jugaron un partido de la MLB contra los Rojos de Cincinnati. El juego comenzó aproximadamente a las 06:40 de la tarde y aproximadamente a las 08:24 de la noche, CLASE envió un mensaje de texto al apostador 1 preguntándole si estaba listo a lo que este respondió que por supuesto", lee el documento legal.

Las autoridades reseñan que aproximadamente diez minutos después, los apostadores involucrados ganaron aproximadamente 10,000 dólares al realizar múltiples apuestas a que un lanzamiento de Clase sería bola y tendría una velocidad inferior a 97.95 mph.

Clase, quien desde abril del 2025 recibía sobornos y comisiones ilegales, por igual se reunía en su residencia en Ohio con el apostador uno para coordinar cuando se realizaría el próximo lanzamiento ilegal

“Por ejemplo, el 25 de abril de 2025, el Apostador -I viajó a Ohio y visitó a Clase en su domicilio. Este le consiguió entradas para el partido de los Guardianes al día siguiente, el 26 de abril, contra Boston. El partido comenzó a aproximadamente a la 1:10 pm; alrededor de las 3:16 p. m., en medio del partido, el lanzador envió un mensaje de texto para iniciar una conversación con el apostador I. Unos segundos después, Clase y Apostador I tuvieron una llamada telefónica que duró aproximadamente dos minutos. Cuatro minutos después, los apostadores involucrados ganaron aproximadamente $11,000 al apostar a que un lanzamiento de Clase sería más lento que 97.95 mph”, señalan las autoridades.

El 11 de mayo de este año los apostadores ganaron aproximadamente 11,000 dólares apostando al mismo resultado; dos días después, el 13 de mayo se hicieron con la suma de 3,500 al realizar múltiples apuestas a que un lanzamiento de Clase sería bola o pelotazo y que su velocidad sería inferior a 99.45 mph.

Luis Ortiz entró en escena en junio del 2025, luego de que este fuera convencido por Clase; en el partido del día 15 de ese mes, los apostadores realizaron varias apuestas por un total aproximado de 13,000 dólares en las plataformas de apuestas a que el primer lanzamiento que Ortiz realizaría contra el bateador que iniciaría la segunda entrada, sería bola. El abridor dominicano ejecutó, lo que generó un pago de aproximadamente 26,000 dólares.

Antes del inicio del partido del 27 de junio, se apostaron unos 18,000 dólares en las plataformas de apuestas a que el segundo lanzamiento de Ortiz sería bola, lo que generó un pago para los apostadores de aproximadamente $37,000.