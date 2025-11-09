Acusación de la Fiscalía: Emmanuel Clase usó su telefono durante juegos para coordinar apuestas

Emmanuel Clase y Luis Ortiz, de los Guardianes de Cleveland, utilizaron artimañas dentro de los partidos para avisar a sus cómplices de sus lanzamientos.

Así lo establece el expediente con la acusación depositada en el tribunal federal de Brooklyn. Ambos dominicanos están acusados de conspirar con apostadores para amañar lanzamientos en partidos de béisbol profesional.

De acuerdo a la acusación, el 17 de mayo de 2025, mientras los Guardianes de Cleveland jugaban un partido contra los Rojos de Cincinnati, Emmanuel Clase de la Cruz, utilizó su teléfono para enviar un mensaje en violación a las reglas de Grandes Ligas de Béisbol o MLB.

Dos horas después de iniciado este partido, aproximadamente a las 8:24 p. m (el partido inició cerca de las 6:40 p.m.) Emmanuel Clase envió un mensaje de texto a una persona identificada como “apostador 1 preguntándole si estaba listo”. El apostador respondió “por supuesto”. Estos apostadores son de nacionalidad dominicana, según la acusación.

Apuestas MLB: Luis Ortiz fue arrestado en Boston y Emmanuel Clase se encuentra prófugo Lea también

Luego de 10 minutos, los apostadores, más de tres, ganaron aproximadamente $10,000 en la plataforma de apuestas, argumentando que el lanzamiento sería “bola” o “Hit By Pitch”, golpeado por lanzamiento, y que tendría una velocidad menor de 97.95 millas por horas.

El pelotero de Grandes Ligas, que aún no se ha anunciado su detención, le envió al apostador 1 un mensaje con información bancaria y que le avisaría cuando enviara el dinero.

“Apostador 1 respondió: empezaré con 2,000”, dice la acusación.

Luego de esto, el apostador se comunicó con un socio de Emmanuel Clase en República Dominicana, “cuya identidad es conocida por el Gran Jurado”.

Esos 2,000 dólares fueron enviados a una persona de República Dominicana que es beneficiaria de este pelotero en el país, según el expediente.

El pasado 5 de noviembre, un Tribunal del Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos, presentó una acusación contra Emmanuel Clase y Luis Ortiz, dos lanzadores de los Guardianes de Cleveland, quienes conspiraron con apostadores para amañar lanzamientos en partidos de béisbol profesional con el fin de que estos se beneficiaran de apuestas ilegales basadas en dicha información privilegiada.

De acuerdo al documento, ambos acordaron de antemano con sus cómplices lanzar tipos y velocidades específicas de lanzamientos, y sus cómplices utilizaron esa información privilegiada para apostar sobre esos lanzamientos.

En algunos casos, los acusados recibieron sobornos y comisiones ilegales, canalizados a través de terceros, a cambio de amañar los lanzamientos.