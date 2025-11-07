Núñez batea el jonrón 2,300 en la historia del Quisqueya Juan Marichal

El vuelacercas número 2,300 disparado en el estadio Quisqueya Juan Marichal tuvo como protagonista a Gustavo Núñez, del Licey en el noveno episodio del partido celebrado el pasado miércoles 5 de este mes, el cual fue ganado por el Escogido con marcador de 5-1 ante los envíos de Jimmy Cordero, de los Leones.

Este fue el octavo jonrón que Núñez dispara en series regulares y el segundo en el parque capitalino. Su otro bambinazo en este parque lo descargó jugando para las Estrellas frente a los felinos el miércoles 22 de octubre del 2014 contra José José en el séptimo acto.

Los azules en el Quisqueya han disparado 735 jonrones de esos 2,300 que se han conectados en ese escenario, mientras que los escarlatas han producido 748 hasta el que conectó Franchy Cordero frente a Albert Abreu.

Manager y lanzador del mismo

equipo en pleitos

Este hecho ocurrió el domingo 15 de diciembre de 1963 en Caracas, Venezuela en una victoria de las Estrellas Orientales sobre los Indios Orientales, de Venezuela, choque que concluyó con marcador de 6-3. El abridor de los elefantes, Tom Baker después de sacar el primer out de la primera entrada, tuvo variados problemas con su control y por unos cuantos errores cometidos por sus compañeros. El dirigente Cucho Carrera, de las Estrellas entró a conversar con él y en pleno terreno discutieron y el dirigente lo sacó del juego, cuando ambos llegaron al dugout intercambiaron varias trompadas, hecho que provocó que los demás jugadores intercedieran.

En el encuentro el dominicano Teófilo James disparó jonrón y el lanzador Ely Grba bateando como emergente en la novena entrada produjo un bambinazo.

Octavo y noveno de

Estrellas da H4 seguidos

En un choque celebrado el miércoles 20 de diciembre del 2023, el Licey y Escogido ganaron cada uno un doble partido, el cual se convirtió en uno de dos casos ocurridos en esa cartelera, donde se jugaron cinco partidos. El Escogido venció dos veces a los Gigantes en el Juan Marichal y el Licey a los Toros en el Francisco Micheli. Por otro lado, en el estadio Cibao el octavo y noveno bate de las Estrellas conectaron jonrones de manera seguida en el cuarto episodio, el receptor Rodolfo Durán y el paracorto José Barrero realizaron esta hazaña que como los ocupantes de los dos últimos puestos y por su posición en la defensa conecten jonrones consecutivos, siendo este un caso muy extraño en cualquier liga. Las Águilas ganaron el juego 8 - 7.