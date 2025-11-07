Lando Norris logra la pole para el Gran Premio de Brasil

Lando Norris se preparó para aumentar su ventaja de un punto en la Fórmula 1 al asegurar el sábado la pole position para la carrera sprint en el Gran Premio de Brasil.

De sus rivales por el título, su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, comenzará tercero y Max Verstappen, de Red Bull, será sexto.

“Fue difícil e hicimos un buen trabajo”, dijo Norris el viernes.

Norris viene de una victoria en la Ciudad de México y lidera la clasificación de pilotos por un punto sobre Piastri. Verstappen estaba 36 puntos atrás.

Para la pole sprint, Norris superó al piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, por solo 0.097 segundos, y Piastri se ubicó a solo 0.185 segundos de distancia.

“Hicimos el trabajo que teníamos que hacer, que era ser los más rápidos hoy”, dijo Norris.

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, estaba entusiasmado con los resultados. Norris y Piastri también lograron el 1-2 en la primera práctica del viernes.

“El ambiente es muy positivo”, dijo Stella. “Tenemos lo que se necesita. Tenemos un coche rápido, dos pilotos rápidos, un equipo preparado y decidido, y definitivamente mantendremos la lucha hasta la última curva en Abu Dabi”.

Piastri ha tenido problemas últimamente; no ha ganado en cinco carreras y no ha subido al podio desde Monza, en Italia, hace dos meses, cuando terminó tercero.

Verstappen, quien aspira a convertirse en el cuarto piloto en ganar cinco títulos mundiales, sabe cómo ganar en Brasil después de las victorias en 2019, 2023 y 2024, cuando remontó desde el puesto 17 al inicio.

“Estamos muy entusiasmados con la idea de que podríamos ser quienes intenten detener el dominio de Verstappen”, dijo Stella.

El piloto ha mostrado gran aplomo en Interlagos, una pista que presenta subidas y bajadas con cambios de pendiente. El sector intermedio tiene curvas lentas donde la carga aerodinámica puede marcar la diferencia.

La pista también es conocida por sus dramáticos cambios climáticos. Se espera lluvia hacia el final del sábado y durante todo el domingo. Hace un año, la clasificación fue cancelada y trasladada al domingo debido a las lluvias torrenciales.

“Fue un buen día para nosotros, pero veremos mañana”, dijo Piastri con una sonrisa. “Va a llover, así que que todos traigan su impermeable”.