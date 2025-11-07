Comienza este sábado la edición 25 del Clásico de ciclismo master Triple 100

Todo está preparado para la apertura este sábado, a partir de las 9:00 de la mañana de la edición número 25 del Clásico Internacional de ciclismo Triple Cien Máster 2025, evento en el que accionarán pedalistas de 17 países teniendo una dedicatoria especial a la alcaldesa distrital Carolina Mejía.

El ingeniero Rafael Tejada Martínez expresó que serán tres días de fuertes competencias, las cuales estarán marcadas por una gran adrenalina producto de la calidad competitiva que exhiben los exponentes en las diversas categorías.

Resaltó que la carrera se disputará desde hoy hasta el lunes 10 (día festivo) y tendrá la novedad que la última y tercera etapa se efectuará con un circuito en los predios del Centro de los Héroes (salida en la Alcaldía del Distrito Nacional) y el malecón (avenidas George Washington y Héroes de Mayo).

El también presidente de la Comisión Panamericana de Ciclismo Máster detalló que además de los anfitriones dominicanos también se encuentran en el país pedalistas de Francia, Italia, Holanda, Suiza, Estados Unidos, Argentina, Cuba, Colombia, México, Chile, Guyana, Puerto Rico, Belize, Venezuela, Guatemala y Panamá.Las categorías que accionarán son la Máster A (30-39 años) con 103 participantes; Máster B (40-49), 122 corredores; Máster C (50-59) 88 atletas; Master D (60 y más), 45, y Máster Recreativa, con 92 pedalistas.El certamen es organizado por DOGLOCY, que es presidida por los hermanos Rafael y Fernando Tejada Martínez.