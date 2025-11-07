El Atlético de la Vega Real golea 5-0 a San Cristóbal

El Atlético Vega Real goleó cinco goles por cero al Atlético San Cristóbal en el estadio Panamericano de esta ciudad. El encuentro representó el primero de la jornada trece de la fase regular del torneo de liga de la LDF 2025-2026.

Los veganos regresaron al triunfo luego de haber ganado en la fecha cinco al Atlántico fc en Puerto Plata.

Los goles del Atlético Vega Real fueron convertidos por Jason Yambatis, Brayan Cundumi, Victor Morales, Dieulemps Jean y el juvenil Albert Peña, quien debutó convirtiendo en su primer partido como profesional en la LDF.

Con su triunfo La Vega ahora suma once puntos y se coloca a tan solo seis unidades de los puestos de clasificación a liguilla a falta de cinco fechas para culminar la fase regular de la justa.

De su parte para el Atlético San Cristóbal es su derrota número once del torneo y ya acumula más de cincuenta partidos sin conocer la victoria.

La jornada trece continua este sábado con dos encuentros. En el Parque del Este los Delfines reciben al Moca fc y en el Junior Mejía de Jarabacoa, los de la montaña serán locales ante la revelación Salcedo fc.