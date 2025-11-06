Los Tigres del Licey dejan libre a Jairo Asencio, el líder histórico de salvados de Lidom

El matrimonio de 12 años entre los Tigres del Licey y Jairo Asencio ha llegado a su final.

Este jueves, poco después del mediodía, se dio a conocer la información de que el histórico cerrador dominicano había sido desvinculado del conjunto azul.

“Estamos cerrando ciclos, Jairo nos proporcionó grandes jornadas con su actuación en la parte final de los partidos y le agradecemos la gran entrega que tuvo durante una docena de años para el equipo azul”, expresó a Listín Diario un alto ejecutivo del conjunto del Licey.

El Club Atlético Licey le deseó lo mejor al lanzador de 38 años, líder histórico de salvados en la pelota dominicana.

Desde la temporada pasada había perdido su puesto de cerrador y en su lugar accionaba mayormente en el séptimo episodio. Su rol había sido asumido por JC Mejía, quien en la estación pasada concluyó con 13 salvamentos y efectividad de 1.88 en 24 entradas.

Este año Asencio había lanzado en 6 partidos, en un total de 3.2 de episodios, permitido 7 hits, 7 carreras, otorgó un boleto y abanicó a 2.

Futuras integraciones azules

El Licey, que comenzó la jornada de este jueves con una racha de seis fracasos al hilo, ocupa el último puesto en el standing con foja de 4-7.

Tanto la ofensiva como el pitcheo azul han dejado mucho que desear.

El ejecutivo del Licey anunció que la próxima semana llegará al país un jardinero con grandes cualidades ofensivas y defensivas.

También los grandesligas Ronny Mauricio y Miguel Andujar aceleran sus entrenamientos con miras a integrarse ya al equipo casi seguro para la próxima semana.