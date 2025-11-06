Los Padres contratan a Craig Stammen como su dirigente

Los Padres contrataron a Craig Stammen como su próximo mánager con un contrato de tres años, según anunció el equipo el jueves. Stammen, veterano relevista de las Grandes Ligas, será presentado en una conferencia de prensa el lunes en Petco Park.

La decisión fue una sorpresa, después de que los Padres redujeran su lista de candidatos a un pequeño grupo, que incluía al entrenador de lanzadores Rubén Niebla, al futuro miembro del Salón de la Fama, el bateador Albert Pujols, y al veterano receptor Nick Hundley. Siempre existió la duda de si había otro finalista. Evidentemente, sí lo había. Y ese cuarto finalista es ahora el 24.º mánager de los Padres.

“Craig ha sido una figura clave en nuestra organización durante casi una década”, declaró AJ Preller, presidente de operaciones de béisbol y gerente general de los Padres. “Posee un profundo conocimiento de la organización y aporta cualidades de liderazgo innatas al puesto de mánager. Tanto como jugador como en su etapa posterior al retiro, Craig ha demostrado su capacidad para motivar a quienes lo rodean. Su fortaleza de carácter, su espíritu competitivo y su talento para unir a las personas lo convierten en la opción ideal para dirigir a los Padres”.

La temporada 2026 será la décima de Stammen en la organización de los Padres. Jugó 13 temporadas como lanzador en las Grandes Ligas, incluyendo las últimas seis como relevista con los Padres entre 2017 y 2022. Stammen fue el líder indiscutible del bullpen durante varios años en San Diego antes de retirarse en la temporada 2023, cuando se hizo evidente que no regresaría debido a una rotura de la cápsula articular de su hombro derecho.

Stammen permaneció en la organización y fue contratado de inmediato como asistente del cuerpo técnico del equipo de Grandes Ligas y del departamento de operaciones de béisbol. En ese puesto, desempeñó diversas funciones. Trabajó codo a codo con el equipo de Grandes Ligas y se puso a disposición de los jugadores de ligas menores. Participó en las negociaciones de traspasos con la directiva. En resumen, Stammen ha hecho de todo un poco durante las últimas dos temporadas.

“Sinceramente, nos dimos cuenta cuando estaba jugando”, dijo Preller a MLB.com. “Haga lo que haga, ya sea lanzando, entrenando o dirigiendo, uno quiere a este tipo en su organización en un puesto de liderazgo”.