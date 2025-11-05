Leandro De la Cruz: Por tus hechos os conocereis

Permítame citar esta lapidaria frase muy famosa, es la ley de la cosecha el más humilde campesino la conoce y se recoge lo que se siembra.

La frase ¨ por tus grandes hechos los conoceréis ¨ es una adaptación de una enseñanza bíblica que se encuentra en el evangelio según mateo ( 7.16 ) y lucas ( 6.44 ) donde se afirma que ¨por sus frutos los conoceréis¨.

La frase enfatiza que las acciones de una persona revelan su verdadera naturaleza o intensiones, más que su palabras o promesas… en esencia, se juzga a alguien por sus obras… esto significa que se puede saber si alguien es bueno o malo con las acciones que realiza.

Prosigue:

Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, cuidado con los profetas falso, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. (QUE GRAN VERDAD).

DE VASTA PREPARACION ACADEMICA

Comienza sus andanzas, en el colegio de la Salle… luego marcha a Mayagüez Puerto Rico, donde se gradúa, en el colegio agricultura artes y mecánica (CAAM) como ingeniero electromecánico, se especializa en matemáticas, también estudia economía y derecho, un aficionado de la astrología, en fin, un virtuoso del conocimiento y la sabiduría.

SUS APORTES:

fundador de dos grandes clubes de baloncesto del Distrito Nacional, ¨San Lázaro los ¨Astros de Montecarlo¨… el cual propicio los trabajos de organización y reestructuración de dicha Instituciones.

Trabajador incansable, perseverante, con una tenacidad de acero, nunca se rendia hasta llegar sus objetivos, representa al país en cuatro ocasiones, de manera eficiente y sin desperdicio.

GRAN COMPETIDOR

Excelente jugador, sabio, inteligente, observador su posición (Armador), a pesar de no tener la corpulencia necesarias y velocidad, se la ingeniaba en base a sus habilidades y destreza para defender a los contrarios, (No se Rendia), no mencionar el nombre de Leandro de la Cruz, en materia de baloncesto en el país será imposible.

SUS GRANDES CONOCIMIENTOS:

Lo llevan a dirigir la selección nacional en tres oportunidades, (además), es contratado en España y también en Puerto Rico.

NO MUCHO COMO EL ADELANTADO A LOS TIEMPOS:

Fue Propulsor Narrador, Nacional e Internacional, Comentarista, Productor de Radio y televisión, gran desarrollador de niños en su escuela en el Centro olímpico Juan Pablo Duarte, donde practico y se desarrolló el gran jugador dominicano, Al HorFord.

A demás Leandro dentro y fuera de las canchas de baloncesto su comportamiento a sido ejemplar y tras su retiro su decente conducta no a variado, honesto, con gran educación, un caballero de primera línea.

EL PASADO HABLA PORQUE ES HISTORIA:

Apreciado por toda una legión de jóvenes que pasaron por sus manos, sus concejos y opiniones fueron de gran enseñanzas, sin malquerencias, ni exabrupto.

Hay que llegar una seria de objetiva conclusión, a sido un ente de seriedad eficiencia a toda prueba. (PREFIRIO NO SER POPULAR), no intento ser un hombre de éxito, sino una persona de valor, de carácter con ideas claras como el agua cristalina, lo cual produjeron inconvenientes, pero no temía a consecuencias.

HOMBRE BRILLANTE, solidario y sencillo, de cualidades enorme hay que precisarlo, un ser humano noble, en fin, un caballero a carta cabal, (con alta valía y credibilidad).

PARA LAS NUEVAS GENERACIONES.

Leandro de la Cruz Bello, es un singular referente moral la ética, la decencia, en este país la Republica Dominicana, un país que se hunde en el fango del vicio y la corrupción. (donde todo parece indicar esto no parara).

HOMBRE DE PRINCIPIOS:

Como siempre eh dicho los valientes brotan cuando tratan de acorralarlos, prefirió salir con la frente en alto… fue autentico, no hipócrita, no pregono una cosa y practico otra, no se dejó arrastrar como el colcho en aguas tenebrosas y turbulentas que flotan donde se dirige la corriente, como algunos dirigentes del deporte dominicano.

(PERO QUE VAMOS HACER)

Recordemos que a Sócrates se le dio cicuta, graco fue muerto a palos y a Jesucristo, el más grande y el más puro lo crucificaron… para algunos Leandro un incomprendido, para quien escribe… un Rebelde con grandes causas.

Loor para este gran hombre del deporte y la sociedad dominicana.