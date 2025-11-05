Jorge Polanco rechaza opción de 6 millones de los Marineros

Como se esperaba, Jorge Polanco rechazó una opción de jugador de 6 millones de dólares para 2026 y se convertirá en agente libre, anunciaron los Mariners el miércoles.

Sin embargo, los Mariners tendrán interés en traer de vuelta al segunda base y bateador designado de 32 años después de su resonante resurgimiento en 2025 .

Además, el miércoles, los Mariners realizaron un canje menor, adquiriendo al lanzador derecho Cole Wilcox de los Rays a cambio de una compensación económica. El equipo también hizo algunos ajustes en la plantilla, reactivando de la lista de lesionados de 60 días al infielder Ryan Bliss (desgarro en el bíceps izquierdo) y a los relevistas Gregory Santos (inflamación en la rodilla derecha) y Trent Thornton (desgarro en el tendón de Aquiles izquierdo).

Polanco había alcanzado el límite para obtener la opción de renovación por acumular 450 apariciones al plato, un requisito vinculado al contrato de un año y 7 millones de dólares que firmó en enero para incentivar su recuperación, tras haberse sometido a una cirugía para reparar el tendón rotuliano de la rodilla izquierda en octubre del año anterior. Ese contrato también incluía una cláusula de rescisión de 750.000 dólares.

El problema de rodilla fue uno con el que luchó durante toda su primera temporada en Seattle, en 2024, lo que también le provocó problemas en los isquiotibiales, y la forma en que se recuperó fue uno de los desarrollos más prometedores de los Mariners en 2025.