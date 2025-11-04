El largo y peligroso camino de Norge Ruíz para ser pelotero

Alrededor de hace 10 años, Norge Ruíz junto a sus padres, su hermana y su ahora esposa se montaron en una yola en las costas de su natal Cuba en búsqueda de un mejor sustento para su familia, una libertad añorada y el deseo de cumplir un sueño que desde su hogar se veía como “imposible”.

Por un espacio de ocho horas, Ruíz y su familia estuvieron vagando por el Mar Caribe entre las Bahamas y Haití, país donde estuvo detenido por más de una semana.

“Yo salí en una yola, como le dicen ustedes, por diez horas tuve que pasar por Haití, Bahamas, luego duré dos años viviendo aquí en República Dominicana, específicamente Bonao junto con mi familia, antes de irme para Orlando”, exclamó Ruíz en una conversación exclusiva con el LISTÍN DIARIO.

Ya en territorio dominicano y luego de una breve estadía con las Águilas Cibaeñas, Norge logró un contrato con los entonces Atléticos de Oakland

“No cambiaría nada”

Casi 10 años después, un ya veterano Norge, con 31 años de edad, no se arrepiente de ninguna de las decisiones y vicisitudes para él llegar al punto donde se encuentra actualmente.

“Yo no cambiaría nada de lo que me ha traído hasta aquí, gracias a Dios he podido seguir cumpliendo mi sueño y sustentando a mi familia”, acotó el ya veterano lanzador cubano.

El mismo sí reconoció que su mentalidad cuando firmó con Oakland no llegó con la actitud adecuada y eso le pudo haber afectado en su desarrollo.

“No me presenté de la mejor manera en mis primeros dos años con la organización de Oakland, así que le diría a ese muchacho que se esforzara más que los años pasan, porque a veces cuando somos jóvenes no creemos que no va, no va a pasarnos nada, pero sí sucede y si no estamos listos es más difícil enfrentarlo”, exclamó Ruíz, quien se mostró “más que agradecido” por darle la oportunidad de poder jugar en las Grandes Ligas.

Norge señaló que la “prepotencia” debido a su éxito en Cuba jugó un rol preponderante en no poder desarrollarse como lanzador de la manera en que se proyectaban.

“La inexperiencia, el aprender el inglés tarde. El latino es un poco complicado a veces cuando llega una cultura nueva. A mí me pasó, yo venía siendo en Cuba como quién dice del mejor lanzador de la del país cuando llegó la organización de la cosa, un poquitico prepotente. Yo cambié ya, pero ya era un poco tarde, pero gracias a Dios me dieron, me siguieron dando la oportunidad y pude completar mis años de servicio”, manifestó el cubano.

Su misión con el Escogido

Tras verse imposibilitado de lanzar en la Serie Final debido a una lesión en la cadera que venía arrastrando desde su participación en la Liga Mexicana de Béisbol, Norge tiene una misión de ayudar a los Leones del Escogido a repetir la corona en cualquier rol que lo pongan.

“Yo siempre digo que estoy disponible para lo que el manager Cintrón decida, yo en Oakland trabajé desde el bullpen. Si alguno de los muchachos abridores no está listo, yo ocupo el puesto si hace falta, si también vengo del bullpen. No tengo ningún inconveniente con eso”, señaló Norge.

Sus números en MLB

Jugó con los Atléticos en el 2022 y vio acción en 14 partidos en los que tuvo récord de 0-1 con 7.11 de efectividad, 18 ponches en 19 entradas, con un WHIP de 1.94.

En México

Jugó con los Sultanes de Monterrey en la campaña 2024-25. Récord de 2-5 con 4.79 de efectividad. Ponchó a 24 en 47 entradas.