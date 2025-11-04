En el Escogido aún se habla de Albert Pujols

En el pasado torneo de béisbol otoño – invernal, Albert Pujols, sus más de 700 cuadrangulares, 3,000 indiscutibles y perfil de próximo miembro del Salón de la Fama de Grandes Ligas aceptó dirigir a los Leones del Escogido.

Pujols asumió la dirigencia del único equipo con el que jugó en la Liga Dominicana de Beisbol y los llevó a ganar su primera corona en ocho años, y posteriormente triunfó por igual en la Serie del Caribe.

Múltiples jugadores han hablado del impacto del próximo dirigente de la selección dominicana de béisbol en el Clásico Mundial de Béisbol, uno de ellos fue el veterano lanzador cubano, Norge Ruíz, quien destacó la confianza que le dio durante el “Round Robin” a pesar de no estar a plenitud de sus capacidades físicas debido a una lesión en la cadera.

“Él me dio una confianza tremenda siempre, aun cuando sabía que yo estaba medio lesionado, me dio la bola y me dejó lanzar y para mí”, manifestó Ruíz en una conversación con el LISTÍN DIARIO.

El lanzador contó que dentro de la cueva de los Leones aún se habla de lo logrado por Pujols la temporada pasada.

“Aquí todavía habla de Pujols, de lo que hizo con este equipo el año pasado; yo espero que, si tiene el chance después, que venga por acá en alguna vuelta”, exclamó el refuerzo cubano, quien exclamó que la primera vez que saludó al exjugador de Grandes Ligas en la temporada pasada, no se lo “podía creer”.

Tras la culminación de la Serie del Caribe, Pujols decidió no seguir siendo el dirigente del equipo escarlata para concentrarse en realizar las mismas funciones en el próximo Clásico Mundial. El boricua Alex Cintrón es quien ha asumido la dirigencia de los campeones nacionales.