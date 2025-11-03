Wall Weiss es designado dirigente de los Bravos

Walt Weiss ha sido el principal lugarteniente de Brian Snitker durante las últimas ocho temporadas. Ahora, él tomará las decisiones en Atlanta.

Weiss fue nombrado mánager de los Bravos el lunes, anunció el club. Es apenas la cuarta persona en ocupar este puesto desde que su mentor, Bobby Cox, pasó de gerente general a mánager durante la temporada de 1990

Con la expectativa de que Snitker se retirara, hubo mucha especulación a lo largo de este año sobre quién podría ser el mánager de los Braves en 2026. Se especuló que Mark DeRosa y David Ross eran candidatos durante los meses de verano, pero el equipo nunca mostró mucho interés en ninguno de los dos. El entrenador de banca de los Dodgers, Danny Lehmann, parecía el favorito en las últimas semanas.

Pero al final, los Braves optaron por una opción interna con la selección de Weiss, quien ha sido el entrenador de banca del equipo desde 2018. Con esta decisión, el equipo mantuvo un vínculo con Cox, quien transformó la organización después de convertirse en gerente general de Atlanta tras la temporada de 1985 y luego pasó al puesto de mánager durante la temporada de 1990

Cox siguió siendo el mánager de Atlanta hasta su retiro después de la temporada 2010. Su puesto vacante fue ocupado por Fredi González, quien fue el mánager de Atlanta hasta que fue reemplazado por Brian Snitker seis semanas después del inicio de la temporada 2016. Snitker se retiró la temporada pasada pensando que tal vez querría seguir dirigiendo, pero finalmente optó por pasar a ser asistente especial.

Mientras González y Snitker entrenaban bajo las órdenes de Cox en Atlanta, Weiss fue el legendario campocorto del mánager en Atlanta de 1998 a 2000.

Por lo tanto, la influencia de Cox seguirá sintiéndose en Atlanta.

Weiss se encuentra entre aquellos que han aceptado el reto de intentar ayudar a los Rockies a encontrar un éxito constante. Logró un porcentaje de victorias de .437 mientras dirigía a Colorado de 2013 a 2016. Esta es su única experiencia previa como mánager a nivel profesional.