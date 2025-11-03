Los Gigantes ganan tercero seguido y las Estrellas sucumben por octava ocasión

Los Gigantes del Cibao consiguieron este lunes su tercer triunfo en forma seguida, tras disponer de las Estrellas con marcador de 8-6, en partido celebrado en el Estadio Julián Javier de esta ciudad y correspondiente al torneo de béisbol otoño-invernal 2025-2026.

El lanzador ganador fue Helcris Olivárez (1-0), mientras que la derrota recayó en el abridor Luis Moreno (0-1) y el salvamento para Chris Ellis, su tercero de la temporada, que tiene especial dedicatoria al inmortal de Cooperstown don Juan Marichal en opción a la Copa Banreservas.

Carlos Franco y Kelvin Gutierrez produjeron jonrones por los Gigantes, en tanto que Miguel sano lo hizo por los paquidermos.

En tanto, por los Gigantes inició en el montículo Wily Peralta con labor de tres episodios y un tercio de cinco imparables, tres carreras, dos transferencias y dos bateadores abanicados. Fue reemplazado por Yaqui Rivera (4), Helcris Olivárez (5), Domingo González (6), Reymín Guduán (7), Bryan Rodríguez (7), Anderson Pilar (8) y Chris Ellis (9).

Por las Estrellas abrió el partido Moreno, quien lanzó una entrada de dos hits, cuatro carreras (tres de ellas limpias), dos boletos y dos ponches. Fue sustituido por Luis Ledo (2), Sammy Peralta (4), Eddy Yean (5), Jhan Maríñez (6), Neftalí Feliz (7) y Jefry Yan (8).

Las carreras

Las Estrellas marcaron primeros en la pizarra en la misma primera entrada por cuadrangular de Miguel Sanó por el jardín izquierdo.

En la parte baja de ese episodio, los Gigantes fabricaron tres carreras para tomar la delantera por jonrón de Carlos Franco por el bosque derecho.

En el cierre del segundo inning, los dueños de la casa lograron otras tres vueltas más, esta vez por vuelacercas de Kelvin Gutiérrez entre los jardines izquierdo y central.

En el cuarto, las Estrellas descontaron con dos carreras, una por sencillo de Coco Montes y otra por elevado de sacrificio de Ismael Munguía.

En esa misma entrada, los Gigantes volvieron a despegarse con su séptima vuelta por sencillo de Gutiérrez.

En el quinto, los Gigantes se hicieron sentir nuevamente con su octava carrera de la noche por sencillo de Julio Carreras.

En el séptimo, las Estrellas se acercaron en el marcador al producir tres carreras, dos de ellas por error en fildeo del intermedista Pablo Reyes en batazo de Euribiel Ángeles, y luego Rodolfo Castro pegó doble de otra más