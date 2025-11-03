Cuerpo Consular acreditado en Dominicana celebra con éxito la Copa de Golf 2025

En un ambiente de hermandad y con una destacada participación de 110 jugadores, el Cuerpo Consular Acreditado en la República Dominicana celebró con rotundo éxito la Undécima Copa de Golf Consular 2025. El prestigioso torneo se llevó a cabo en las instalaciones del exclusivo campo de golf "Vistas Golf & Country Club", ubicado en la Avenida Circunvalación de Santo Domingo. El saque de honor para dar inicio al evento estuvo a cargo de la señora Sonia Villanueva de Brouwer, pasada decana del Cuerpo Consular.

El torneo, que ya es una tradición para la comunidad diplomática y empresarial del país, fue organizado con el propósito de recaudar fondos para realizar importantes donaciones a diversas instituciones benéficas que apoyan a los más necesitados.

Las palabras centrales del acto de apertura del evento estuvieron a cargo de la señora Rayza Rodríguez de Cruz, decana del Cuerpo Consular, quien expresó su agradecimiento a todos los presentes. “Nos sentimos sumamente complacidos por la gran acogida que ha tenido esta nueva edición de nuestra copa. Este torneo no solo fortalece los lazos de amistad y cooperación entre la comunidad consular y la sociedad dominicana, sino que también nos permite cumplir con nuestro alto compromiso social de apoyar nobles causas. Gracias a su participación y al invaluable apoyo de nuestros patrocinadores, lograremos un impacto positivo en la vida de muchas personas”, destacó la decana.

La señora Rodríguez de Cruz explicó que el objetivo principal del evento fue brindar ayuda a los hogares de ancianos y a aquellas personas mayores que muchas veces quedan solas o con pocos recursos.

“Ellos merecen nuestra atención, nuestro tiempo y nuestro cariño. Cada aporte de lo recaudado hoy representa una mejora real en su calidad de vida, un pequeño gesto que Dios sabrá multiplicar en bendiciones. Gracias por creer en este proyecto, por su entrega y por hacer posible que hoy celebremos no solo un día de golf, sino un acto de amor y solidaridad”, dijo Rayza Rodríguez de Cruz.

La edición de este año incluyó un emotivo homenaje al honorable Wilhelm Brouwer, pasado decano del Cuerpo Consular y ex cónsul de Lituania, cuyo legado de servicio y compromiso continúa siendo una referencia para la institución. Durante la ceremonia, el Cuerpo Consular realizó un reconocimiento que fue recibido en su nombre por la señora Sonia Villanueva de Brouwer.

El torneo se disputó bajo la modalidad de Scramble en Parejas, con el seguimiento técnico de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf), garantizando un alto nivel de competitividad y organización. Al finalizar la jornada, se premiaron los mejores scores netos en las categorías A, B y C. , así como las Categorías Damas y Mixta.

El primer lugar neto de la Categoría A lo obtuvieron Dannis Batista y Juan Marcos Yunen; en la Categoría B, Kelvin Dominice y Johnny Marte; mientras que, en la Categoría C, ganaron Bezaleer Hazoury y Víctor Núñez.

En la Categoría Mixta ganaron Francis Fernández y Caren Cuevas, mientras que en la Categoría Damas fueron premiadas Mady Olivares y Miriam Herrera.

Además, se entregaron premios especiales a Alejandro Pérez Antonio, como el “Drive más Largo”, a Mauricio Arias como el “Drive más Preciso” y a Santiago Reyes, quien se llevó el galardón “Acercamiento a Bandera”. En el premio especial “Hoyo en Uno” no hubo ganador.

El evento contó con una nutrida representación del Cuerpo Consular. Entre los cónsules presentes se encontraban: la decana Rayza Rodríguez (Paraguay); Margarita de Los Santos (Malta); Emilio Hasbun (Barbados); Federico Reyes (Trinidad y Tobago); Juan Barceló (Belarus); Sonia Villanueva (Mónaco); Virginia Vázquez (Federación Rusa); Muriel Alfonseca (Sri Lanka); Fernando González (Malasia); José Manuel Romero (Albania); Clara Reid de Frankenberg (Noruega) y Seneida Acosta (Liberia).

Al concluir el evento, el Cuerpo Consular entregó donaciones a dos importantes instituciones benéficas: el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís y el Hogar de Ancianos Remanso de Amor, los cuales recibieron donaciones por los montos de ciento cincuenta mil (RD$150,000) y cien mil pesos (RD$100,000), respectivamente.

El éxito de la Copa de Golf Consular 2025 fue posible gracias al generoso respaldo de un gran número de empresas e instituciones patrocinadoras, a quienes el Comité Organizador extendió su más profundo agradecimiento.

Mención Especial

En la categoría de Mención Especial apoyaron Grupo Bonanza Dominicana / Mitsubishi – Kaik, Banco Central, Inversiones y Reservas, Contemega / Regata, BII Dominicana, Energas, Capitalia, Tupaq, Food Equipment Service, Banco Caribe, Fundación Farach, Umbrella Corredores, Ansug Constructora, QAsesores, Banco Vimenca, Excel, y el Aeropuerto Internacional del Cibao.

Hoyos Especiales

En tanto que, en la categoría de Hoyos Especiales, estuvieron Ageport, Karisma Dominicana - Nickelodeon / Mundo Golf, AFI Reservas, Eco Petróleo y Grupo Viamar / Mazda.