Vladimir Guerrero Jr. llora tras la devastadora derrota de los Azulejos ante los Dodgers

Fue una derrota devastadora para los Azulejos de Toronto y Vladimir Guerrero Jr., quienes cayeron en el Juego 7 de la Serie Mundial. Tras ir ganando 4-2 después de siete entradas, los Azulejos vieron su sueño desvanecerse en los últimos instantes. Los Dodgers de Los Ángeles completaron una remontada espectacular para ganar títulos consecutivos .

Toronto dominó la mayor parte del partido, con un jonrón de tres carreras de Bo Bichette y un doble productor de Andrés Giménez que les dio una cómoda ventaja. Pero los Dodgers no se rindieron. Un jonrón solitario de Max Muncy en la octava entrada y otro de Miguel Rojas en la novena empataron el juego 4-4. En la undécima entrada, Will Smith conectó un jonrón solitario que puso a Los Ángeles en ventaja por primera vez.

Vladimir Guerrero Jr. le dio a Toronto una última esperanza en la parte baja de la entrada extra. Su doble puso la carrera del empate a solo 90 pies de distancia. Sin embargo, el sueño terminó cuando los Dodgers realizaron una doble matanza para poner fin al juego, dejando a Guerrero varado en tercera.

Mientras los Dodgers continúan su celebración, las cámaras captaron a Vladimir Guerrero Jr. secándose las lágrimas en el banquillo.

Fue una imagen dura para los aficionados de los Blue Jays, que habían estado de pie toda la noche animando a su superestrella y esperando que pudiera liderar una última remontada.

Guerrero Jr. lo dio todo en esta postemporada. El primera base de 26 años fue el corazón de la ofensiva de Toronto, llevando a los Blue Jays a la victoria en cada momento de alta presión durante octubre. Bateó .397 con un porcentaje de embasamiento de .494 y un slugging de .795 en 18 juegos de postemporada. El All-Star terminó con ocho jonrones, 15 carreras impulsadas, 13 extrabases y 29 hits totales, todos récords de la franquicia para una sola postemporada.

Siete meses después de firmar una extensión de contrato por 500 millones de dólares, Vladimir Guerrero demostró por qué los Blue Jays invirtieron en él a largo plazo. Empató con Shohei Ohtani con la mayor cantidad de jonrones en la postemporada de este año, con ocho. Estableció un nuevo récord de jonrones en una sola campaña de playoffs. Una y otra vez, conectó hits decisivos , y lo hizo de nuevo en la parte baja de la undécima entrada, pero quedó varado en tercera base mientras el sueño de los Blue Jays de terminar con su sequía de títulos de 32 años se desvanecía.