Salcedo logra importante triunfo tras derrotar 1-0 a la O&M

La tropa celeste de Salcedo FC logró un importante triunfo de un gol por cero ante los universitarios de OYM en partido celebrado en el estadio Domingo Polonia de la provincia Hermanas Mirabal.

El partido se disputó con terreno complicado tras las fuertes lluvias que han azotado al territorio nacional.

El único gol del encuentro fue obra del volante argentino Jorge Comas al cincuenta y dos.

Esta representó la cuarta victoria al hilo para Salcedo FC y suman veintisiete puntos en doce jornadas.

La OyM FC se mantiene con diecisiete unidades y el quinto puesto.