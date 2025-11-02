Los momentos claves del séptimo partido de la Serie Mundial

Jonrones tardíos de Miguel Rojas y Will Smith impulsaron a los Dodgers de Los Ángeles a superar a los Azulejos de Toronto 5-4 en 11 entradas el sábado por la noche — uno de los Juegos 7 más salvajes en la historia de la Serie Mundial.

Los Ángeles superó déficits de 3-0 y 4-2 y escapó de un aprieto con las bases llenas en la novena entrada para convertirse en el primer bicampeón de béisbol desde que los Yankees de Nueva York de 1998-2000 ganaron tres títulos seguidos.

Aquí están los mejores momentos del épico Juego 7:

Bo Bichette ahuyenta a Shohei Ohtani del montículo.

Los Blue Jays tomaron una ventaja temprana de 3-0 cuando Bichette conectó contra Ohtani para su primer jonrón desde el 2 de septiembre, unos días antes de sufrir una lesión en la rodilla izquierda que lo dejó fuera de juego hasta la Serie Mundial y que aún lo afectó durante todo el proceso.

Ohtani lanzaba con solo tres días de descanso, y aunque su recta alcanzó las 100.9 mph, su control fue irregular y pareció quedarse sin fuerzas en la tercera entrada. Tras fildear el toque de sacrificio de Nathan Lukes, lanzó un lanzamiento descontrolado a Vladimir Guerrero Jr. y permitió el jonrón de Bichette en el siguiente lanzamiento, su jonrón número 51 y último de la noche.

Bancas vacías tras derribar a Andrés Giménez

Tras el pelotazo que el zurdo de los Dodgers, Justin Wrobleski, le propinó a Giménez en la mano derecha en la cuarta entrada, se vaciaron tanto las bancas como los relevistas . Wrobleski ya le había lanzado dos rectas altas y pegadas a Giménez en sus primeros dos lanzamientos antes de golpearlo con una recta de 96.4 mph con un out.

Tras el regreso de los jugadores a sus bancas y bullpens, los árbitros se reunieron brevemente antes de que el jefe de cuadrilla, Mark Wegner, advirtiera a ambos equipos. El juego se reanudó tras una pausa de cuatro minutos entre lanzamientos.

Miguel Rojas se convierte en héroe de la postemporada

Max Muncy redujo la ventaja de Toronto a 4-3 con un jonrón solitario en la octava entrada, lo que también garantizó que Ohtani bateara en la novena. Pero, al final, la superestrella en ambas facetas del juego no tenía por qué ser el héroe.

Según Stats Perform, Rojas conectó el primer jonrón del empate en la novena entrada o posterior de un Juego 7 de la Serie Mundial. Su batazo con un out ante Jeff Hoffman fue apenas su segundo jonrón desde el Juego de Estrellas y su segundo en 20 juegos de postemporada en su carrera.

Los Dodgers se salvan por poco de la parte baja de la novena entrada.

Blake Snell permitió que dos corredores de Toronto llegaran a base, lo que llevó al mánager de los Dodgers, Dave Roberts, a traer a Yoshinobu Yamamoto un día después de que lanzara 96 lanzamientos en la victoria del Juego 6. Yamamoto golpeó a Alejandro Kirk con un lanzamiento, llenando las bases, antes de que los Dodgers escaparan con dos jugadas defensivas caóticas.

Con el cuadro interior adelantado para evitar la carrera del triunfo, Rojas fildeó el roletazo de Daulton Varsho a segunda base y casi se cae. Se recuperó y lanzó a home, pero el tiro sacó brevemente a Smith del plato. El pie de Smith apenas volvió a tocar el plato a tiempo para forzar el out, una decisión confirmada por la revisión de video.

Entonces, el jardinero central Andy Pages, que acababa de entrar desde la banca para reforzar la defensa, chocó con el jardinero izquierdo Kiké Hernández al atrapar el elevado de Ernie Clement en la franja de advertencia entre el jardín izquierdo y el central. Pages logró el último out de la entrada a pesar de haber derribado a Hernández.

Los Blue Jays dejan a tres corredores en base en la décima entrada.

Los Ángeles llenó las bases con un out en la décima entrada, pero Seranthony Domínguez logró dos outs rápidos para salir del apuro. Giménez eliminó a Mookie Betts en home con un roletazo de Pages al campocorto, luego Guerrero fildeó el roletazo de Hernández a primera y lanzó la pelota a Domínguez, quien cubría la base, en una jugada cerrada.

Will Smith entra en la historia de la Serie Mundial

Smith estableció un récord de más entradas atrapadas en una sola Serie Mundial con 74, y ayudó a asegurarse de no tener que atrapar una 75ª con su jonrón solitario en la 11ª.

Smith conectó un slider de Shane Bieber con cuenta de 2-0 hacia el bullpen de los Blue Jays en el jardín izquierdo, dándole a los Dodgers su primera ventaja de la noche. Fue el primer jonrón en entradas extra en un Juego 7 de la Serie Mundial.

Yamamoto lo cierra.

Guerrero conectó un doble contra Yamamoto al inicio de la parte baja de la undécima entrada y avanzó a tercera con un toque de sacrificio de Isiah Kiner-Falefa, y Toronto consiguió la carrera potencialmente ganadora en base cuando Addison Barger recibió una base por bolas.

Luego, Yamamoto provocó una doble matanza 6-6-3 de Kirk que puso fin al partido, consolidando así el segundo título consecutivo de los Dodgers y su premio al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial.