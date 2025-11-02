Con luces y fuegos artificiales, fanáticos de los Dodgers festejan el primer bicampeoanto del equipo

Después de que los Dodgers consiguieran su primer campeonato consecutivo de la Serie Mundial, el noveno título en la historia de la franquicia, los eufóricos fanáticos de los Dodgers salieron a las calles para celebrar la histórica victoria de su equipo contra los Toronto Blue Jays.

En toda la ciudad, los fuegos artificiales anunciaron la victoria. Las celebraciones se extendieron por el centro de Los Ángeles, el este de Los Ángeles, Little Tokyo, Echo Park, Van Nuys y otros lugares.

En Echo Park, a pocas cuadras del Dodger Stadium, la policía cerró Sunset Boulevard al tráfico vehicular en medio del séptimo juego. Al menos un bar de la zona recibió la orden de las autoridades de apagar su pantalla exterior durante la novena entrada debido a la gran afluencia de público.

Al finalizar el partido, los aficionados en otro bar de Echo Park saltaron de alegría. Fuegos artificiales y alarmas de coches llenaron el aire mientras los conductores tocaban el claxon y se oían vítores por todas partes.

En la intersección de Echo Park Blvd. y Sunset Ave., cientos de aficionados abarrotaban el cruce cerrado. En el centro, varios hombres lanzaban fuegos artificiales cada pocos minutos. De vez en cuando, algún coche pasaba acelerando el motor, lo que provocaba los vítores de la multitud.

La policía se congregó a una cuadra de distancia y comenzó a establecer un perímetro mientras se desataba un espectáculo callejero en la intersección. Varios jóvenes se asomaban por las ventanillas de un auto que hacía trompos, y unas cuantas decenas de personas ondeaban banderas en círculo en el centro de la acción. Cientos de curiosos se reunieron, muchos grabando la escena con sus teléfonos.

“¡Esto es una locura, victorias consecutivas!”, exclamó Steven Gómez, aficionado de los Dodgers y residente de Los Ángeles, mientras veía un fuego artificial explotar sobre sus cabezas. “Los Ángeles nunca se rinde. Como dijo Kobe, la lucha no ha terminado”.

Gómez destacó que nadie organiza una celebración como en su ciudad natal. “Esto es Los Ángeles. Nos encanta reunirnos como comunidad”, afirmó.

A medianoche, los agentes de policía utilizaron caballos y botes de gas lacrimógeno para dispersar a la multitud.

En Santa Mónica, la icónica noria de 90 pies de altura en Pacific Park, en el muelle de Santa Mónica, celebró la victoria del equipo con un espectáculo de luces azules y blancas y un mensaje que decía: “¡Ganaron los Dodgers!” y “¡Vamos Dodgers!”.

En una entrevista con KCBS-LA, Magic Johnson, copropietario de los Dodgers, dijo que fue una noche especial para los aficionados porque ningún equipo había ganado campeonatos consecutivos en 25 años.

“Con los incendios forestales, también necesitábamos esto”, dijo a la cadena de noticias. “Esto [ayuda a] unir de nuevo a nuestra ciudad”.

Las felicitaciones también llegaron desde la Casa Blanca. «Un grupo de hombres menos capaces jamás habría podido ganar ese partido, ni el sexto, por cierto», publicó el presidente Trump en Truth Social . «Muchas estrellas lo hicieron posible. Felicitaciones también a los dueños... ¡¡¡NOS VEMOS EN LA CASA BLANCA!!!»

La alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, combinó las felicitaciones por la victoria con un llamamiento inmediato a la moderación.

“Una vez más, le demostramos al mundo que Los Ángeles es la ciudad de los campeones”, publicó en X. “Celebren con seguridad y responsabilidad esta noche, fanáticos de los Dodgers. El Departamento de Policía de Los Ángeles está en alerta máxima y coordinando con las fuerzas del orden regionales. No se tolerará a nadie que intente aprovecharse de esta victoria”.

Ante la posibilidad de celebraciones, el Departamento de Policía de Los Ángeles activó una alerta táctica en toda la ciudad poco antes de las 6 de la tarde, según informó la oficial de policía de Los Ángeles, Norma Eisenman.

El departamento de policía cerró varias calles aledañas a LA Live y al Crypto.com Arena, y desvió los autobuses de LA Metro de la calle Figueroa a la calle Hope, entre los bulevares Pico y Olympic. Los cierres totales también impidieron el acceso a los servicios de transporte compartido.