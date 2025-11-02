Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Kevin Durant anota 26 y los Rockets aplastan a los Celtics

Anota sus puntos en tres cuartos antes de descansar el cuarto, Amen Thompson añadió 17 puntos y nueve rebotes en el éxito 128-101

Kevin Durant se dirige hacia el canasto en busca de anotar dos de los 26 puntos que tuvo en el partido.fuente externa

Kevin Durant anotó 26 puntos en tres cuartos antes de descansar el cuarto, Amen Thompson añadió 17 puntos y nueve rebotes, y los Rockets de Houston vencieron el sábado por la noche 128-101 a los Celtics de Boston.

Alperen Sengun tuvo 16 puntos, diez rebotes y nueve asistencias para los Rockets. Jabari Smith Jr. y Josh Okogie anotaron 12 cada uno mientras Houston ganó su tercer partido consecutivo tras un inicio de temporada de 0-2 y puso fin a la racha de tres victorias de Boston.

Baylor Scheierman lideró a Boston con 17 puntos. Payton Pritchard tuvo 14 puntos, Josh Minott terminó con diez puntos y seis rebotes, y Jaylen Brown anotó 12 puntos para Boston, descansando el cuarto después de liderar a los Celtics con 32 puntos en una victoria 109-108 en Filadelfia el viernes por la noche.

Los Celtics estuvieron desincronizados durante toda la noche y no pudieron seguir el ritmo de Durant y los bien descansados Rockets, que lanzaron al 57 por ciento en la primera mitad y lideraron 66-48 al descanso. Los Rockets superaron a los Celtics en rebotes 53-36.

Durant anotó 12 en el primer período y tenía 20 puntos al descanso.

